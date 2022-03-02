Окупанти розстріляли на Херсонщині школи і дитсадки: є загиблі

В Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією

Російські терористи обстрілюють заклади освіти

Через обстріли російських окупантів на Херсонщині загинули двоє вчителів, один учень та студент. Також пошкоджені три дитячих садки, шість шкіл та заклад профтехосвіти. Про це повідомив голова Херсонської області Геннадій Лагута.

«На жаль, загинули директор Генічеської санаторної школи та вчителька Веселівського ліцею Новокаховської громади. Учора під час обстрілів у місті Херсон загинув учень Херсонського професійного ліцею зв’язку та поліграфії. Також за ці дні ми втратили студента Херсонського політехнічного фахового коледжу та учня Херсонського професійного ліцею харчової промисловості», – написав він.

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.

«Допоможіть Херсону отримати можливість врятувати своїх мешканців від гуманітарної катастрофи, що насувається!» –закликав Колихаєв.

Згодом голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив у Facebook, що близько 12 години дня у Херсоні невідомі особи на автобусах через гучномовець закликають людей вийти на вулицю. Вони роблять це під виглядом безкоштовної роздачі хліба.

«Повідомляємо, що обласна та місцева влада не проводить подібних акцій. Це може бути провокація окупантів», – додав Лагута.

Як повідомляв «Главком», у міністерстві внутрішніх справ України заговорили про початок геноцидної кампанії з боку Росії. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українському ТБ.

«Найскладніше домовлятися з росіянами про «зелені коридори». Пам’ятаємо Волноваху, пам’ятаємо інші менш відомі населені пункти. Росіяни намагаються використовувати наших мирних мешканців, котрі хочуть виїхати з територій, що знаходяться на межі гуманітарних катастроф, як заручників та живий щит. З свого боку ми робимо все необхідне, щоб вивезти мирне населення. Усе, що спостерігаємо протягом останніх днів, говорить про початок геноцидної кампанії з боку Росії», – сказав він.

Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.

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