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    Мешканці Мелітополя вийшли на масовий мітинг за Україну. Їх обстріляли окупанти (відео)

    Жителі міста показали, що вони хочуть жити у вільній Україні - Мешканці Мелітополя вийшли на масовий мітинг за Україну. Їх обстріляли окупанти (відео)
    Жителі міста показали, що вони хочуть жити у вільній Україні
    Фото з відкритих джерел

    Окупанти почали стріляти по мирних протестувальниках

    В окупованому Мелітополі, Запорізька область 2 березня відбувся мирний мітинг мешканців міста за Україну та проти окупації.

    Люди самоорганізувалися в соцмережах і на вулицях та вийшли на головну площу міста. З українськими прапорами, співом гімну та промовами колона пройшла головною вулицею міста.

    Патрулі окупантів були витіснені з вулиці і сховалися в одному з будинків, звідки вели хаотичну стрілянину як у повітря, так і поряд із людьми. В результаті стрілянини було поранено одного мирного жителя (за іншими даними двох), якому було надано медичну допомогу.

    За словами місцевих жителів, моральний дух особового складу окупаційної армії РФ низький. Казки про те, що південний схід зустрічатиме окупантів квітами для російських військових обернулися неприємною реальністю.

    Жителі міста показали, що вони хочуть жити у вільній Україні, їх не потрібно «звільняти» і прямо заявили, щоб окупанти забиралися геть.

    Нагадаємо, що раніше українські захисники звільнили Макарів, що на Київщині, від окупантів.

    Теги: Росія окупанти Путін путінський режим Запорізька область
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    Мешканці Мелітополя вийшли на масовий мітинг за Україну. Їх обстріляли окупанти (відео)