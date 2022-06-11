Російські шамани «захистили» армію загарбників від нацизму (відео)

Армія РФ шукає помічі у вищих сил

Шамани Кузбасу влаштували ритуал на захист російських військових. Як повідомляють російські ЗМІ, обряд пройшов на річці Таєнза у Таштагольському районі.

Шорські шамани закликали духів-покровителів не лише про захист військовослужбовців, які беруть участь у спеціальній військовій операції, а й людей – від впливу нацистського зла.

Крім цього, духів попросили пошвидше відновити зруйновані українські міста. Про те, що їх зруйнували самі ж росіяни, ясна річ, шамани не згадали.

Відзначимо, що вищі сили не особливо й допомагають рашистам. Українські артилеристи завдали втрат у техніці окупаційним військам Росії. Відео своєї роботи показала 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта Збройних Сил України.

Після ураження цієї позиції, розпочалася потужна пожежа та детонація артилерійських снарядів.