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    Російські шамани «захистили» армію загарбників від нацизму (відео)

    Сюжет про обряд показували місцеві телеканали - Російські шамани «захистили» армію загарбників від нацизму (відео)
    Сюжет про обряд показували місцеві телеканали
    скріншот з відео

    Армія РФ шукає помічі у вищих сил

    Шамани Кузбасу влаштували ритуал на захист російських військових. Як повідомляють російські ЗМІ, обряд пройшов на річці Таєнза у Таштагольському районі.

    Шорські шамани закликали духів-покровителів не лише про захист військовослужбовців, які беруть участь у спеціальній військовій операції, а й людей – від впливу нацистського зла.

    Крім цього, духів попросили пошвидше відновити зруйновані українські міста. Про те, що їх зруйнували самі ж росіяни, ясна річ, шамани не згадали.

    Відзначимо, що вищі сили не особливо й допомагають рашистам. Українські артилеристи завдали втрат у техніці окупаційним військам Росії. Відео своєї роботи показала 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта Збройних Сил України.

    Після ураження цієї позиції, розпочалася потужна пожежа та детонація артилерійських снарядів.

    Теги: росія окупанти пропаганда армія війна Україна обряд окупація #stoprussia
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    Російські шамани «захистили» армію загарбників від нацизму (відео)