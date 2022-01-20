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    Думки вголос

    Звернення Зеленського із закликом не панікувати: після цього і розпочався переполох

    • Валентин Кім

      Психолог

    •  glavcom.ua
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    Повчальний тон Зеленського і є тим дратівливим фактором, який псує виступ і який формує дистанцію між &laquo;ми&raquo; та &laquo;ви&raquo; - Звернення Зеленського із закликом не панікувати: після цього і розпочався переполох
    Повчальний тон Зеленського і є тим дратівливим фактором, який псує виступ і який формує дистанцію між «ми» та «ви»

    Спічрайтерам Банкової двійка за виконання

    Мовою оригіналу

    Президент обратился к народу с призывом не паниковать. Тут-то паника и началась.

    Одно из самых четких внутренних посланий в последнем послании Президента – это разделение на «мы» и «вы». Когда Зеленский говорит о нас, как о людях способных наделать глупостей – он имеет ввиду как раз не себя (хотя и использует слово мы), а именно ту самую «неразумную» часть общества, которая готова кинуться скупать валюту с гречкой (и кинется, лишний призыв к спокойствию действует традиционно в обратную сторону). Таким образом происходит очередное разделение на спокойных (априори – власть, которая ко всему готова и сохраняет спокойствие) и паникеров (неразумный народ, с которым следует говорить таким поучительным тоном).

    Этот поучительный тон и является тем раздражающим фактором, который портит выступление и который формирует дистанцию между «мы» и «вы». В итоге успокоительное не работает. Вернее, работает в обратную сторону. Особенно когда используются (пусть даже и в насмешливом контексте) такие фразы как «з рахунків», «змітати з полиць», «тікати нікуди».

    Выходит, что на формальном, словесном уровне Президент говорит о спокойствии, демонстрирует сарказм по отношению к паническим настроениям. А на уровне эмоций и чувств он своим выступлением формирует отделение себя от остальных, не присоединяется к эмоциональной сфере, а надсмехается над ней. Он таким образом не делает ту самую эмоциональную работу, которую он так замечательно исполнял будучи еще кандидатом в президенты. Бессознательный посыл выступления формирует дистанцию между президентом и теми, к кому он обращается.

    Фактически послание Зеленского – это отрицание угрозы. На фоне действительно тревожных сообщений от большинства СМИ, на фоне активной дипломатической работы, которую ведет Запад в том числе и в украинских властных кабинетах (встречи, заявления, совместные обсуждения), на фоне потоке иностранных разведданных о российских перемещениях и при полном молчании наших спецслужб подобное отрицание угрозы будет иметь обратный эффект и выразится как раз в противоположном основному призыву поведении.

    Конечно в обращении есть правильные слова и фразы о международной поддержке, о нашей собственной готовности. Но после эмоционального неприсоединения эффективность этих посылов значительно снижается и речь в целом выполняет обратную функцию – усиливает панику, увеличивает дистанцию, формирует недоверие.

    Так что спичрайтерам Банковой двойка за исполнение.

    Джерело: блог Валентина Кіма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українці Володимир Зеленський президент
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    Звернення Зеленського із закликом не панікувати: після цього і розпочався переполох