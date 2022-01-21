Українська влада продовжує ганьбитися на світовій арені

Зеленський та Єрмак поки не переконали у своїй зацікавленності в державній безпеці

Світ займається Україною, оприлюднює сценарії і прогнози, переймається поведінкою Кремля

Немає нічого хорошого в тому, що тема України, вірніше, ймовірної війни посередині Європи, стала центральною в західних медіа. Перші шпальти світових медіа присвячені саме цій темі.

Директор ЦРУ, державний секретар США, міністр закордонних справ Німеччини, американські сенатори, політичні радники європейських президентів – всі вони останніми днями були в Києві, зустрічалися з президентом і його завгоспом Єрмаком, якого діючий вивів на небувалі орбіти влади.

Телефонні дзвінки від Джонсона, Байдена, Трюдо, Столтенберга – це все теж днями.

Спеціальне засідання НАТО, перемовини з Кремлем, аналітичні записки розвідки і спецслужб країн світу, прийняття рішення про передачу зброї та фінансування оборони – це все відбувається зараз

А що наші? Зайдіть на офіційну сторінку президента Зеленського. Так, там є про міжнародні зустрічі. А ще – про бустерну дозу вакцини, про те, що Зеленський взяв участь у святкуванні 30-річчя Управління державної охорони (важлива ж подія, блін, як тут без першої особи держави святкувати?!), про торгівлю з Азербайджаном, про Євробаскет-2025, про доручення навести лад з військовим обліком жінок (спочатку створили проблему, а тепер витрачатимемо час і зусилля на доведення до ладу) і так далі.

В Інстаграмі відосіки, фоточки – те, що формат передбачає. І смішне попадалово з фоткою від 10 січня (її видали як свіжу – президент працює. Але цю фотку вже одного разу постили – в листопаді 2021 року). Тому і з‘явилися сумніви, що Зеленський на роботі. Була версія, що він метнувся на пару днів на Сейшели, куди полетіла відпочивати його дружина з дітьми і друзями.

Коротше, світ займається Україною, оприлюднює сценарії і прогнози, переймається поведінкою Кремля

А що наш? Ну, окрім заяв Єрмака, що наш тепер мріє зустрітися не лише з Путіним, а ще і Байдена долучити.

І ще про одне. Це ж яким довбнем треба бути, щоб депутатка Європарламенту, членкиня Комітету із закордонних справ та заступниця голови делегації ЄС у комітеті Парламентської асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель заявила публічно, що США заборонили президенту Володимиру Зеленському ділитися деякою інформацією з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком через його тісні зв’язки з Росією.

Пряма мова пані Віоли фон Крамон-Таубадель: «Вочевидь, колись він мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція «Вагнера» також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з «Беркута» в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей з часів Януковича, які зараз часто бувають в адміністрації президента, які близькі до Росії. І що цікаво, то це те, що Єрмак не був поінформований Зеленським, коли були закриті телеканали Медведчука. Мабуть, тому що він йому не довіряв. Американці наказали Зеленському не ділитися. Може, на це була причина».

Вселенський сором для держави, якій прямо вказують на агента впливу на найвищих щаблях влади. І що? І нічого…

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Джерело: блог Зої Казанжи

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