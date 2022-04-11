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    За період війни до Запоріжжя евакуювалося понад 114 тисяч людей

    Уряд робить все можливе, аби переселенців забезпечити всім необхідним - За період війни до Запоріжжя евакуювалося понад 114 тисяч людей
    Уряд робить все можливе, аби переселенців забезпечити всім необхідним
    фото: Офіс Президента

    За період війни Укрзалізницею до Запоріжжя надійшло понад 5 000 тонн гуманітарної допомоги

    До Запоріжжя за період повномасштабної війни гуманітарним коридором евакуювали 114 125 людей, з яких 29 405 – діти. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    За його словами, місто і досі повністю готове приймати вимушених переселенців. Так, тільки протягом суботи, 9 квітня, тут зустріли 5 558 осіб з урахуванням гуманітарного коридору з Маріуполя та Бердянська.

    «До обласного гуманітарного штабу з Кіровоградської області направляють тисячі продовольчих наборів, які потім розподіляються між населенням. За період війни Укрзалізницею до Запоріжжя надійшло понад 5 000 тонн гуманітарної допомоги», – зазначив Тимошенко.

    Також відбулася зустріч із людьми, які евакуювались гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя. Вони розповіли про жахи, які чинять російські загарбники у місті.

    «Це важко слухати без болю в серці. Всі сподіваються повернутись у мирний український Маріуполь», – сказав заступник керівника ОП.

    Гуманітарна допомога (фото: Офіс Президента)
    Гуманітарна допомога (фото: Офіс Президента)

    Він додав, що наразі всі евакуйовані з Маріуполя переселенці розміщені в одному із санаторіїв Запоріжжя і забезпечені всім необхідним.

    Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів про роль міста Дніпро у підтримці функціонування прифронтових областей України.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти переселенці діти війна Україна Кирило Тимошенко окупація Офіс президента #stoprussia
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    За період війни до Запоріжжя евакуювалося понад 114 тисяч людей