За період війни до Запоріжжя евакуювалося понад 114 тисяч людей

Уряд робить все можливе, аби переселенців забезпечити всім необхідним

За період війни Укрзалізницею до Запоріжжя надійшло понад 5 000 тонн гуманітарної допомоги

До Запоріжжя за період повномасштабної війни гуманітарним коридором евакуювали 114 125 людей, з яких 29 405 – діти. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, місто і досі повністю готове приймати вимушених переселенців. Так, тільки протягом суботи, 9 квітня, тут зустріли 5 558 осіб з урахуванням гуманітарного коридору з Маріуполя та Бердянська.

«До обласного гуманітарного штабу з Кіровоградської області направляють тисячі продовольчих наборів, які потім розподіляються між населенням. За період війни Укрзалізницею до Запоріжжя надійшло понад 5 000 тонн гуманітарної допомоги», – зазначив Тимошенко.

Також відбулася зустріч із людьми, які евакуювались гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя. Вони розповіли про жахи, які чинять російські загарбники у місті.

«Це важко слухати без болю в серці. Всі сподіваються повернутись у мирний український Маріуполь», – сказав заступник керівника ОП.

Гуманітарна допомога (фото: Офіс Президента)

Він додав, що наразі всі евакуйовані з Маріуполя переселенці розміщені в одному із санаторіїв Запоріжжя і забезпечені всім необхідним.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів про роль міста Дніпро у підтримці функціонування прифронтових областей України.