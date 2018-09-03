Санкції США можуть поховати газопровід «Північний потік-2»



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«Північний потік-2» був однією з головних тем переговорів Меркель з Путіним улітку цього року

Загроза санкцій США проти «Північного потоку-2» занепокоїла одного з учасників консорціуму Nord Stream 2 - німецький енергетичний концерн Uniper.

Німецький енергетичний концерн Uniper - один із головних інвесторів проекту газопроводу «Північний потік-2». Чи може Uniper вийти з проекту Nord Stream 2, якщо США запровадять санкції щодо інвесторів газогону?

Якщо це станеться, по «Північному потоку-2» буде завдано серйозного удару. Можливо, такий удар стане початком кінця газогону, вважають експерти.

Труби для газогону Nord Stream 2 вже прокладають на дні Балтійського моря, незважаючи на критику з різних країн. Окрім німецького Uniper, європейські партнери «Газпрому» в «Північному потоці-2» - це французький Engie, британсько-нідерландська Royal Dutch Shell, австрійський OMV і німецька Wintershall. Газогін планують збудувати до кінця 2019 року.

«Північний потік-2» був однією з головних тем переговорів Ангели Меркель з Володимиром Путіним улітку цього року. Німеччина зацікавлена в постчанні російського газу і виступає проти санкцій. Водночас Берлін вимагає від Москви гарантій продовження транзиту через Україну.

Джерело: Deutsche Welle