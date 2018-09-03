Порошенко пропонує перейменувати вулицю у центрі Києва на честь Маккейна



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Американський сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня 2018 року

Президент України звернувся до Київради із пропозицією перейменувати вулицю Івана Кудрі іменем американського сенатора Маккейна

Президент України Петро Порошенко пропонує Київській міській раді перейменувати столичну вулицю Івана Кудрі (Печерський район) на честь сенатора США Джона Маккейна. Про це повідомила представник президента в парламенті Ірина Луценко.

«Президент України звертається і просить підтримати всі фракції парламенту у зверненні до Київської міської поради про перейменування вулиці Івана Кудрі - терориста, чекіста, оперативника, який діяв проти українського національного визвольного руху, - на честь сенатора Джона Маккейна», - сказала вона на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради в понеділок.

Луценко додала, що українська делегація на чолі з президентом Порошенком відвідала у США панахиду прощання з сенатором.

Як повідомлялося, у Київській міській раді зареєстровано петицію про надання одній із вулиць міста ім’я американського сенатора Джона Маккейна.

У соцмережі кияни пропонують перейменувати вулицю Московську у Києві на вулицю Джона Маккейна.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна.

1 вересня пройшла церемонія прощання із Маккейном у Кафедральному соборі Вашингтона.

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Сполучених Штатів Америки Джоном Маккейном.

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