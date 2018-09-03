У Раді зареєстровано президентський проект змін до Конституції щодо НАТО та ЄС



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Зміни будуть внесені до трьох статей Конституції, які передбачають відповідальність парламенту, уряду та президента щодо євроатлантичного напрямку

Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до Конституції щодо прагнення України до інтеграції в НАТО та Євросоюз.

Про це на засіданні погоджувальної ради повідомила представниця президента в парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент Громадського.

«Сьогодні президентом зареєстровані зміни до Конституції України щодо закріплення європейського, євроатлантичного напрямку розвитку», — сказала Луценко.

За її словами, зміни будуть внесені до трьох статей Конституції, які передбачають відповідальність парламенту, уряду та президента щодо євроатлантичного напрямку.

Про наміри зареєструвати такий законопроект Петро Порошенко заявив у День Незалежності України.

Раніше в НАТО підтримали прагнення України до вступу в Альянс. За результатами саміту НАТО члени Альянсу підтримали Україну та закликали Росію вивести війська з Донбасу.

10 березня НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта. Це означає, що Північноатлантичний альянс визнав прагнення України набути повноцінного членства в організації.

Порошенко також заявляв, що Україна планує вступити до НАТО у найближчі 10 років.

Також Порошенко заявив, що Україна залишається в пріоритетах Північноатлантичного Альянсу і зовнішньої політики США. Таким чином президент прокоментував зустріч та спільну прес-конференцію американського президента Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що «двері для України відкриті, але треба виконати низку вимог».

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що Україна демонструє прогрес на шляху до вступу в Північноатлантичний Альянс (НАТО).

Колишній постпредставник США при ООН Саманта Пауер заявила, що сенатор Джон Маккейн, який планував кожну деталь свого похорону, не випадково запросив президента України Петра Порошенка і Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.