Дещиця не шкодує, що співав про Путіна, – Клімкін



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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін

У Києві під посольством РФ Дещиця заспівав неполіткоректну пісню про Володимира Путіна

У суботу, 1 лютого, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив свої переконання у тому, що його попередник на посаді Андрій Дещиця не шкодує про те, що кілька років тому співав про російського президента. Про це Клімкін заявив у програмі «Суботнє інтерв’ю» Радіо Свобода.

Зокрема, йдеться про ситуацію, що відбулася у 2014 році під посольством РФ в Києві, коли Дещиці довелося співати неполіткоректну пісню про Володимира Путіна.

«Ми ж у зовсім іншій реальності. Ми нічого не боїмося. Андрій ухвалив рішення це зробити. Оскільки люди від нього вимагали. Це була справжня емоція людей навколо. Він це зробив і не шкодує», – зауважив Павло Клімкін.

До слова, 14 червня 2014 року тогочасний в. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця з метою заспокоїти протестувальників під посольством Російської Федерації в Києві заспівав пісню, яку згодом зробили популярною вболівальники харківського «Металіста».

А саме, цей епізод спричинив негативну реакцію з боку Росії. Після чого тогочасний президент України Петро Порошенко подав на посаду міністра закордонних справ Павла Клімкіна. За попередньою інформацією, такі кадрові ротації були заплановані Порошенком ще до інциденту.

Нагадаємо, Клімкін пояснив, що станеться з помічником президента Росії Сурковим.

Як повідомлялося, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, як президент Росії Володимир Путін поводився під час переговорів. Клімкін пригадав, що Путін під час переговорів у Мінську виявляв емоції та підвищував голос, проте до лайки не вдавався.