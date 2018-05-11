Солодкий асфальт: більше 20 тонн шоколаду вилилося на дорогу в Польщі (відео)

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Рятувальники кілька годин змивали шоколад гарячою водою з дороги

У Польщі на трасі А2 між Варшавою та Познанню сталася ДТП. Водій вантажівки, що перевозила шоколад, не впорався з керуванням.

Як наслідок, вона перекинулася, на шосе вилилося понад 20 тонн шоколаду. Солодкий продукт залив дві смуги, повністю заблокувавши рух на трасі в обидві сторони.

Водія ж доставили в лікарню з переломом руки, а рятувальники кілька годин змивали шоколад гарячою водою з дороги.