Соратник Ляшка, який захищає мораторій на продаж сільгоспземлі, будує на ній багатоповерхівки

Робити такі схеми дозволяють «шпарини» в мораторії, який під тиском низки політсил діє останні 16 років

Компанії, близькі до нардепа-ляшківця Сергія Скуратовського, збудували житловий комплекс «Софія Київська» на колишній сільгоспземлі, що перебувала під мораторієм. Історія ділянки у с. Софіївська Борщагівка, що під Києвом, ілюструє схему, через яку сільгоспземлі державної і комунальної власності змінюють форму власності і цільове