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    Соратник Ляшка, який захищає мораторій на продаж сільгоспземлі, будує на ній багатоповерхівки

    Робити такі схеми дозволяють «шпарини» в мораторії, який під тиском низки політсил діє останні 16 років
    Компанії, близькі до нардепа-ляшківця Сергія Скуратовського, збудували житловий комплекс «Софія Київська» на колишній сільгоспземлі, що перебувала під мораторієм.  Історія ділянки у с. Софіївська Борщагівка, що під Києвом, ілюструє схему, через яку сільгоспземлі державної і комунальної власності змінюють форму власності і цільове
    • Сьогодні, 13:09
    • Розсилка
    Олег Ляшко та Сергій Скуратовський
    Олег Ляшко та Сергій Скуратовський

    Робити такі схеми дозволяють «шпарини» в мораторії, який під тиском низки політсил діє останні 16 років

    Компанії, близькі до нардепа-ляшківця Сергія Скуратовського, збудували житловий комплекс «Софія Київська» на колишній сільгоспземлі, що перебувала під мораторієм. 

    Історія ділянки у с. Софіївська Борщагівка, що під Києвом, ілюструє схему, через яку сільгоспземлі державної і комунальної власності змінюють форму власності і цільове призначення без продажу землі. Робити це дозволяють «шпарини» в мораторії, який під тиском низки політсил діє останні 16 років.

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    Джерело: Bihus.info

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