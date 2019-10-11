Армія США обрала українське підприємство для місій на орбіті



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Бюджет проекту OSP-4 складає $986 мільйонів

Українське підприємство повинне буде доставити корисне навантаження не більше 181 кг на орбіту протягом двох років після отримання замовлення

Військово-повітряні сили США вибрали вісім компаній для програми Orbital Services Program-4 (OSP-4). Серед цих компаній є Firefly Aerospace, що належить українському бізнесменові Максові Полякову.

Як інформує SpaceNews, ця програма розрахована на доставку невеликих і середніх корисних навантажень вагою понад 400 фунтів (181 кг).

Вісімка компаній, яких обрали для проєкту, повинна доставити ці корисні навантаження на орбіту протягом двох років після отримання замовлення.

Повний перелік відібраних для місії компаній виглядає так:

Firefly Aerospace SpaceX Xbow Launch Systems Northrop Grumman United Launch Alliance Aevum Vox Space Rocket Lab

Бюджет проекту OSP-4 складає $986 мільйонів.

Згідно із контрактом, вісім компаній отримають приблизно по $50 тисяч. Таким чином з OSP-4 ВПС США прагнуть отримати вигоду з розвитку малої пускової індустрії.

Що відомо про Firefly Aerospace? Це україно-американська компанія, що розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. Компанія Firefly була стврена у 2014 році групою американських підприємців. Однак, у квітні 2017 року компанія змушена була оголосити про банкрутство. Тоді усі її активи, а також патенти і ліцензійні угоди, викупив український підприємець Максим Поляков. На базі його компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace.



У травні 2018 року Firefly Aerospace відкрила у Дніпрі науково-дослідницький центр. Зараз там працює близько 150 співробітників. Центр отримав найбільший в Україні промисловий D-принтер, призначений для друку металом. Також компанія має офіси у Вашингтоні і Токіо.