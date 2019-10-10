У Британії бізнесмен вирішив відправити корабель на Марс



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Фахівці Virgin Orbit разом з польською компанією SatRevolution і кількома університетами планують розробити до трьох роботизованих місій на Червону планету протягом наступного десятиліття

Майбутня ракета-носій LauncherOne повинна буде доставити 50-кілограмовий супутник для досліджень глибокого космосу

Компанія британського бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Orbit анонсувала запуск свого першого космічного корабля на Марс.

Про це повідомляє The Verge.

«Virgin Orbit має великі плани відправити невеликий космічний корабель на Марс не пізніше 2022 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фахівці Virgin Orbit разом з польською компанією SatRevolution і кількома університетами планують розробити до трьох роботизованих місій на Червону планету протягом наступного десятиліття.

У разі успіху ці місії можуть стати першими суто комерційними поїздками на Марс. Досі лише чотири організації під керівництвом уряду успішно потрапили на Червону планету.

У Virgin не планують відправляти на Марс людей. Їх метою є відправити туди невеликий супутник. Майбутня ракета-носій LauncherOne повинна буде доставити 50-кілограмовий супутник для досліджень глибокого космосу.

«Ми можемо зробити деякі речі, які досить цікаві для таких місць, як Місяць і Марс, а також супутники Марса і Венери, і, можливо, пара об'єктів у поясі астероїдів», - заявив віцепрезидент з спецпроектів на Virgin Orbit Уїлл Померанц.

Як повідомлялося, засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про плани колонізації Марса. Підприємець має намір перевезти на Червону планету мільйон осіб. Відповідно до плану, представленого в 2016 році, перші люди зможуть відправитися на Марс вже у 2025-му. Водночас експерти американського космічного агентства NASA вважають, що перша пілотована місія на Марс може відбутися тільки в 2030-х роках.

Перший запуск апарату SpaceX Starship планується здійснити у 2022 році.