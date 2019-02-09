Спирт відрами з канави. У Казахстані перекинувся спиртовоз і місцеві не розгубилися



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Місцеві чоловіки вичерпували спирт у бідони

Місцеві жителі вирішили скористатися ДТП

В Костанайській області Казахстану на трасі Алма-Ата - Єкатеринбург (Росія) перекинувся спиртовоз. Відео наслідків аварії потрапило на YouTube.

Як повідомляє Уніан з посиланням на місцеві ЗМІ, 60-річний водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням, в результаті чого причіп з цистерною, повної спирту, відчепився і з'їхав в кювет.

На відео видно, як кілька чоловіків зачерпують з придорожньої канави спирт і заливають його відрами в великі бідони. Вони дзвонять знайомим та пропонують їм під'їхати за спиртом.

Нагадаємо, у Дніпрі фура, завантажена пляшками з пивом, після зіткнення з автомобілем «Таврія» і маршруткою перекинулася на бік.