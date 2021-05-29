«Ви танцювали на кістках білорусів». Брежнєва обурила соцмережі через виступ на вечірці сина Лукашенка

Виконавці не афішували приїзд до Мінська, але відповідне фото й відео оприлюднили їхні знайомі

У п'ятницю, 28 травня, у «родинному» ресторані клану Олександра Лукашенка «Лебединий» (Мінськ, Білорусь) відбулася закрита вечірка за участю Григорія Лепса, Валерія Меладзе та Віри Брежнєвої. Її організатором називають Віктора Олександровича Лукашенка, старшого сина самопроголошеного білоруського правителя.

Сьогодні, 29 травня, щойно про це стало відомо, розгнівані білоруси почали засипати виконавців, особливо Брежнєву, неприємними коментарями в соцмережах.

Як зазначає «Еспресо», самі виконавці не афішували приїзд до Мінська на тлі викликаної справою Романа Протасевича міжнародної напруги, але відповідне фото й відео оприлюднили їхні знайомі та деякі із запрошених на корпоратив. Ці матеріали першим зібрав та оприлюднив опозиційний білоруський блогер Антон Мотолько.

«У «Лебединому» була «звичайна п'янка», яку, як повідомляють, «організував» Віктор Лукашенко. Мілевського та інших туди покликали гостями. Виступали: Віра Брежнєва, Лепс, Меладзе, Emin (можете у них запитати, як їм виступати у сина терориста, який мав безпосередній стосунок до жорстокого придушенню протестів у серпні). Це, до речі, вони летіли літаком ЯК-42, який прийняли за вертоліт Росгвардії. Повідомляють, що були і «спеціальні» дівчата для гостей. Правда, не в усіх вистачило мізків не публікувати фото й відео», – зазначає Мотолько у супровідному тексті до відео на своєму YouTube-каналі.

Як наголошує у телеграмі мінська радіостанція Euroradio, виступаючі не афішували свого прибуття до Мінська. «Цікаво, чому?», – задають питання журналісти.

«Віру Брежнєву «підставив» спортсмен Артем Мілевський, який виклав зроблене у Мінську фото зі співачкою», – наголошує Euroradio.fm.

Видання також відготувало відеоряд з добіркою свіжих висловлювань та запитань білоруських користувачів зі сторінки Брежнєвої.

Ось лише деякі з них: «Верунчик, скільки коштує сумління?», «Ви танцювали на кістках білорусів», «Віра, навіщо Ви так з білорусами».