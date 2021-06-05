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    Незвичний рекорд. У Вінниці співачка виконала вже сотню пісень до ювілею Гната Танцюри (відео)

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    Пані Юлія щиро вірить в успіх цього проєкту та залучає усіх охочих до флешмобу - Незвичний рекорд. У Вінниці співачка виконала вже сотню пісень до ювілею Гната Танцюри (відео)
    Пані Юлія щиро вірить в успіх цього проєкту та залучає усіх охочих до флешмобу
    Фото з відкритих джерел

    120 років від дня народження одного з найвідоміших подільських фольклористів Гната Танцюри виповнюється 10 червня цього року

    Вінницька співачка Юрія Васюк започаткувала незвичайну акцію до 120-річного ювілею фольклориста Гната Танцюри і запрошує охочих долучитися цієї справи.

    На своїй сторінці в Facebook Юлія Васюк повідомила: «До ювілею видатного вінницького збирача фольклору я відтворю 120 пісень, записаних ним від Явдохи Зуїхи близько 100 років тому з 1918 по 1929 роки».

    120 років від дня народження одного з найвідоміших подільських фольклористів Гната Танцюри виповнюється 10 червня цього року.

    «Фольклористична спадщина Танцюри неймовірно багата, різнобічна, зібрана з великою увагою до дрібниць і нюансів. Тільки від однієї співачки Явдохи Зуїхи (Явдохи Сивак) з с.Зятківці Гайсинського району Вінницької області Гнат Трохимович записав 1008 пісень, 925 з яких впорядковано в славнозвісне видання «Пісні Явдохи Зуїхи»», – повідомляє співачка.

    Юлія Васюк вже виконала понад сто пісень.

    Жінка пояснила, що долучитися до флешмобу може будь-хто. «Обирайте пісню із записів Гната Танцюри, запишіть відео, поставте хештег #120пісеньТанцюра120 #Танцюра120 – і насолоджуйтеся прекрасним відтворенням подільської пісенної спадщини. Якщо потрібно допомогти з підбором матеріалу, я радо допоможу!» – пояснює співачка і фольклористка.

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    Теги: пам'ять Вінниця співачка
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    Незвичний рекорд. У Вінниці співачка виконала вже сотню пісень до ювілею Гната Танцюри (відео)