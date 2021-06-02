«Шум» гурту Go_A став першою піснею українською мовою у чарті Billboard

Shum гурту Go_A став першою піснею українською мовою у світовому чарті Billboard

Вперше до глобального чарту потрапила україномовна пісня

Пісня «Шум», з якою гурт Go_A представляв Україну на конкурсі «Євробачення-2021», потрапила до чарту Billboard. Про це повідомляється на сайті Billboard.

Це перша в історії чарту україномовна пісня. До того туди потрапляли лише пісні українських музикантів, виконані іноземними мовами.

Композиція зараз посідає 80-ту сходинку.

Цією новиною сьогодні на свої сторінці поділилися музиканти.

«Окрім того, що пісня вже протягом 10 днів очолює світовий чарт вірусних хітів в Spotify «Viral 50«, тепер Shum має ще декілька досягнень: дебютував на 80 місці у популярному рейтингу Billboard global 200 excl. US, займає 27 сходинку в Hot Dance/Electronic Songs та посідає 12 місце в Dance/Electronic Dsgstal Song Sales», – повідомив гурт Go_A.

Зазначимо, що чарти Billboard — хіт-паради музичних релізів різних напрямів, що формуються Billboard на основі статистичних даних про продажі, радіоротації і інших параметрів залежно від характеру музичного чарту. Чарти публікуються в журналі Billboard і на сайті компанії. Основними чартами вважаються Hot 100 (топ-100 пісень і Billboard 200 (топ-200 альбомів).

Як відомо, у суботу, 22 травня, в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія.

Замкнула п'ятірку лідерів Україна. Причому український гурт Go_A у гранд-фіналі конкурсу «Євробачення-2021» отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу.