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    Повалій пробила чергове дно. Відео виступу на «побєдобєсному» концерті

    Вершина цинізму&nbsp;&ndash; співати для загарбників рідною мовою - Повалій пробила чергове дно. Відео виступу на «побєдобєсному» концерті
    Вершина цинізму – співати для загарбників рідною мовою
    скріншот з трансляції

    Співачку-зрадницю не злякали ні радянські зірки, ні георгіївська стрічка, яка стала символом убиства українців

    Українська співачка Таїсія Повалій заспівала українською мовою на телеканалі «Росія 1». 9 травня в ефірі путінського канал вона виконала «Пісню про рушник» на фону синьо-жовтого пейзажу. Перед її виступом, ведучі розповідали про те, як російська армія знищує ворогів.

    Абсурду додає той факт, що пісня про рушник, який мати вишиває і потім дарує синові як «символ життєвої дороги». Пісня вперше прозвучала 1958 року в українському фільмі «Роки молоді».

    На сцені під час виступу артистки, яка в Україні досі носить звання Народної, були розміщені декорації у вигляді комуністичних зірок та георгіївських стрічок, які вже вісім років є для окупантів символом убивства українців.

    Нагадаємо, відоме пропагандистське російське видання «Лента.ру» влаштувало сьогодні демарш. На головній сторінці ЗМІ з'явилася низка матеріалів із критикою російського диктатора Володимира Путіна, який напав на Україну.

    Видання зазначає, що причина появи статей з критикою Путіна на головній сторінці пропагандистського видання – не хакери.

    Теги: росія окупанти війна Україна георгіївська стрічка співачка окупація Таїсія Повалій пісня #stoprussia
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    Повалій пробила чергове дно. Відео виступу на «побєдобєсному» концерті