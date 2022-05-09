Арестович назвав ключову фразу Путіна під час параду

Кремлівський диктатор боїться війни з усім світом

Один із українських воєнних спікерів, Олексій Арестович, звернув увагу на знакові слова Володимира Путіна, сказану тим на параді у Москві. Про це радник голови Офісу президента написав у Telegram. Ключовою фразою Путіна була заява про «неприпустимість глобальної війни».

Арестович назвав кремлівського диктатора «старии, хвории, до смерті переляканим чоловічком», який, судячи із сказаного ним, боїться воювати проти усього світу.

За словами радника голови Офісу президента, Володимир Путін, який вважав себе хазяїном імперії, повернувся до ролі посіпаки, який «тягає валізи за сильними світу цього» (натякнувши на відоме фото, на якому видно, як Путін, працюючи у адміністрації мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, носив за тим чемодан).

Олексій Арестович висловив упевненість, що кінець Володимира Путіна уже близько, а посмертна доля хазяїна Кремля буде жахливою.

Нагадаємо, що Володимир Путін під час виступу на Красній площі з нагоди 77-ї річниці завершення Другої світової війни у Європі більше говорив про нинішню загарбницьку війну проти України. Але при цьому не згадав про жоден успіх рашистської армії, навіть про «звільнення Маріуполя», про яке йому ще у квітні доповів міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Виглядав же Путін на параді так, що його навіть порівняли із лідером російських більшовиків ХХ століття, першим комуністичним керівником Росії Володимиром Леніним у останні роки життя того.