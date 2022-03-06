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    Ексгравець «Динамо» долучився до тероборони Києва (фото)

    Андрій Богданов за основну команду &laquo;біло-синіх&raquo;&nbsp;виступав у першій половині сезону 2012-2013 - Ексгравець «Динамо» долучився до тероборони Києва (фото)
    Андрій Богданов за основну команду «біло-синіх» виступав у першій половині сезону 2012-2013
    фото з відкритих джерел

    Чимало спортсменів кинулися захищати свої міста від загарбників

    Колишній футболіст «Динамо» Андрій Богданов наслідував приклад багатьох українських знаменитостей і теж вступив до лав тер оборони. Про це інформує fanday.net.

    Спортсмен зробив спільне фото із Олександром Алієвим.

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    Варто сказати, що крім вищезгаданих футболістів Україну захищає також головний тренер «Шерифа» Юрій Вернидуб, який записався до ЗСУ. Зі світу боксу до територіальної оборони вступили Олександр Усик та Василь Ломаченко.

    Додамо, що неаполітанський футбольний клуб виступив за припинення війни на території України, яку розв'язав Путін.

    Додамо, що срібна медалістка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга на своїй сторінці в Instagram висловилася про обстріл окупантами Харкова, який відбувався під час українсько-російських переговорів на річці Прип'ять.

    Раніше олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва висловилася з приводу усунення російських спортсменів від міжнародних змагань.

    Теги: Київ війна ФК «Динамо» Україна окупація
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    Ексгравець «Динамо» долучився до тероборони Києва (фото)