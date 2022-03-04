МАГАТЕ терміново проведе перевірку українських АЕС

В Україні діють чотири АЕС

МАГАТЕ планує провести перевірку в зоні ЧАЕС

Міжнародне агентство атомної енергетики (МАГАТЕ) має намір терміново перевірити АЕС в Україні. Про це повідомляє Telegram-канал «Енергоатом».

«Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агенція планує прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції», - йдеться в повідомленні.

Також планується провести перевірку в зоні ЧАЕС.

Нагадаємо, у ніч на 4 березня російські окупанти прорвалися до міста Енергодар і захопили територію найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС. Перед тим вони її обстріляли, внаслідок чого відбулося займання будівлі навчально-тренувального центру та прохідної. Через активні бойові дії біля станції пожежники не могли прибути на територію АЕС, проте згодом рятувальників було допущено до місця займання.

Після обстрілу Запорізької АЕС глава МАГАТЕ обговорив зі Шмигалем ситуацію на Запорізькій АЕС.

Також він запропонував відвідати Чорнобильську зону і зустрітися там із представниками російської та української сторони.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС: термінове звернення до світу (відео).