Прикордонники зі стріляниною затримали мігрантів

Затриманими виявилися двоє громадян Туреччини, які прямували до Словаччини «у пошуках кращої долі»

Тільки після пострілу за 10 метрів до кордону люди зупинилися

Прикордонники Чопського загону на Закарпатті затримали двох громадян Туреччини, які мають намір нелегально потрапити через кордон до Словаччини. Для цього довелося зробити запобіжний постріл, повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

«З отриманням сигналу про спрацювання приладу з відділення прикордонної служби Оноківці вирушила група реагування. Бійці, які виявили сліди у напрямку кордону, одразу розпочали переслідування», – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці наздогнали двох невідомих, які на вимогу зупинитись не відреагували. Тоді прикордонники зробили попереджувальний постріл. Тільки після цього за 10 метрів до кордону люди зупинилися.

Затриманими виявилися двоє громадян Туреччини, які прямували до Словаччини «у пошуках кращої долі». Виявилось, що в Україну іноземці прибули нелегально.

За спробу незаконно перетнути державний кордон (ст.204-1 КУпАП) та за непокору законним вимогам прикордонників (ст.185-10 КУпАП) іноземним громадянам доведеться відповідати згідно з українським законодавством.

До слова, у «Борисполі» затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол.

Раніше міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку.

Також Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру.