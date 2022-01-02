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    Прикривали прорив: білоруські спецслужбовці засліплювали польських прикордонників лазерами

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    Нелегалам допомагали білоруси: засліплювали польські патрулі - Прикривали прорив: білоруські спецслужбовці засліплювали польських прикордонників лазерами
    Нелегалам допомагали білоруси: засліплювали польські патрулі
    фото: Straz_Graniczna/Twitter

    Кілька десятків мігрантів штурмували кордон із Польщею

    У перший день 2022 року 28 мігрантів із Близького Сходу за допомогою білоруських спецслужб намагалися нелегально перетнути польський кордон. Про це повідомляє у Тwitter Прикордонна служба Республіки Польща.

    «Минулої доби, 1 січня, польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 28 осіб», – йдеться у повідомленні.

    За інформацією відомства, на ділянці відповідальності прикордонної застави у Ліпську 12 громадян Іраку намагалися нелегально потрапити на територію Польщі.

    На ділянці, яку охороняє прикордонна застава у Дубічах Церковних, білоруси засліплювали польські патрулі лазерами.

    Нагадаємо, раніше мігранти із камінням форсували польський кордон з боку Білорусі. Прорватися за рубіж намагалася група з 36 осіб.

    Також нещодавно на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.

    Попри зниження активності мігрантів на кордоні, спроби його перетину не припиняються. Мігрантам, як і раніше, надають підтримку білоруські силовики.

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    Теги: прикордонники Польща мігранти кордон
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    Прикривали прорив: білоруські спецслужбовці засліплювали польських прикордонників лазерами