Прикривали прорив: білоруські спецслужбовці засліплювали польських прикордонників лазерами
Кілька десятків мігрантів штурмували кордон із Польщею
У перший день 2022 року 28 мігрантів із Близького Сходу за допомогою білоруських спецслужб намагалися нелегально перетнути польський кордон. Про це повідомляє у Тwitter Прикордонна служба Республіки Польща.
«Минулої доби, 1 січня, польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 28 осіб», – йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, на ділянці відповідальності прикордонної застави у Ліпську 12 громадян Іраку намагалися нелегально потрапити на територію Польщі.
На ділянці, яку охороняє прикордонна застава у Дубічах Церковних, білоруси засліплювали польські патрулі лазерами.
Нагадаємо, раніше мігранти із камінням форсували польський кордон з боку Білорусі. Прорватися за рубіж намагалася група з 36 осіб.
Також нещодавно на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.
Попри зниження активності мігрантів на кордоні, спроби його перетину не припиняються. Мігрантам, як і раніше, надають підтримку білоруські силовики.