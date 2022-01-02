Прикривали прорив: білоруські спецслужбовці засліплювали польських прикордонників лазерами

Кілька десятків мігрантів штурмували кордон із Польщею

У перший день 2022 року 28 мігрантів із Близького Сходу за допомогою білоруських спецслужб намагалися нелегально перетнути польський кордон. Про це повідомляє у Тwitter Прикордонна служба Республіки Польща.

«Минулої доби, 1 січня, польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 28 осіб», – йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, на ділянці відповідальності прикордонної застави у Ліпську 12 громадян Іраку намагалися нелегально потрапити на територію Польщі.

На ділянці, яку охороняє прикордонна застава у Дубічах Церковних, білоруси засліплювали польські патрулі лазерами.

Нагадаємо, раніше мігранти із камінням форсували польський кордон з боку Білорусі. Прорватися за рубіж намагалася група з 36 осіб.

Також нещодавно на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.

Попри зниження активності мігрантів на кордоні, спроби його перетину не припиняються. Мігрантам, як і раніше, надають підтримку білоруські силовики.

Читайте також: