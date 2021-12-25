Польська поліція затримала ще одного українця, який перевозив нелегальних мігрантів

Українець транспортував сімох іракців

На Підляшші на сході Польщі, неподалік кордону з Білоруссю, поліція затримала громадянина України, який перевозив людей, що нелегально перетнули кордон.

Затримання відбулося в Ольховичах. Автомобіль, за кермом якого перебував громадянин України, зупинили з метою перевірки. За даними поліції, водій хотів перевезти сімох іракців, повідомляє «Польське радіо».

Водія заарештували, а його транспортний засіб евакуювали на поліційну стоянку.

Нагадаємо, у Польщі цього року обвинувачення у допомозі нелегальним мігрантам висунули понад 90 українцям.

Як повідомлялося, Польща допускає будівництво стіни на кордоні з Україною. Польський уряд боїться агресії Росії.

Нещодавно українець пішки перетнув кордон із Польщею: блукав засніженими горами кілька годин.

До слова, із 15 грудня Польща посилила правила в'їзду для українців.

На початку грудня у Польщі затримали двох українців: допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон.

Раніше у Польщі за допомогу мігрантам затримали трьох українців.

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