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    Польська поліція затримала ще одного українця, який перевозив нелегальних мігрантів

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    Громадянина України заарештували у сусідній країні<b></b> - Польська поліція затримала ще одного українця, який перевозив нелегальних мігрантів

    Громадянина України заарештували у сусідній країні

    фото з відкритих джерел

    Українець транспортував сімох іракців

    На Підляшші на сході Польщі, неподалік кордону з Білоруссю, поліція затримала громадянина України, який перевозив людей, що нелегально перетнули кордон.

    Затримання відбулося в Ольховичах. Автомобіль, за кермом якого перебував громадянин України, зупинили з метою перевірки. За даними поліції, водій хотів перевезти сімох іракців, повідомляє «Польське радіо».

    Водія заарештували, а його транспортний засіб евакуювали на поліційну стоянку.

    Нагадаємо, у Польщі цього року обвинувачення у допомозі нелегальним мігрантам висунули понад 90 українцям.

    Як повідомлялося, Польща допускає будівництво стіни на кордоні з Україною. Польський уряд боїться агресії Росії.

    Нещодавно українець пішки перетнув кордон із Польщею: блукав засніженими горами кілька годин.

    До слова, із 15 грудня Польща посилила правила в'їзду для українців.

    На початку грудня у Польщі затримали двох українців: допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон.

    Раніше у Польщі за допомогу мігрантам затримали трьох українців.

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    Теги: Польща мігранти водій автомобіль поліція кордон
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    Польська поліція затримала ще одного українця, який перевозив нелегальних мігрантів