В Англії знайшли незвичайний спосіб вирішити житлове питання

Архітектор запропонував віддати під забудову лондонські поля для гольфу

Якщо поля для гольфу в Лондоні віддати під забудову, то там зможе оселитися 300 тисяч англійців, показало дослідження. Використовуючи їх велику територію, можна полегшити житлову кризу і допомогти городянам бути ближче до природи, пише The Guardian.

Архітектор Рассел Кертіс виявив в своєму дослідженні, що загальна площа лондонських полів для гольфу більша, ніж боро (адміністративно-територіальна одиниця - ред.) Брент, а на тих з них, що належать державі, достатньо місця для розміщення 300 тисяч чоловік.

Владі належить майже половина з 94 діючих об'єктів, і тим не менше вони обслуговують лише невелику частку дев'ятимільйонного населення столиці. У той же час 178 тисяч осіб в Лондоні зараз мають у своєму розпорядженні лише тимчасове житло.

Кертіс не закликає до перетворення всіх полів для гольфу в житлові сектора, але стверджує, що деякі з них стануть більш корисними для жителів столиці, якщо перетворяться в парки, спортивні майданчики, міські ферми і приватні ділянки.

«Без сумніву, повинен бути спосіб збільшити суспільну користь і доступність полів для гольфу для широких верств населення», – вважає архітектор.

До слова, раніше вже повідомлялося, що оренда житла в Києві дорожчає.

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