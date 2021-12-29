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    У польських Татрах гелікоптером врятували українку, яка застрягла в горах

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    Жінка пішла по маршруту уздовж словацького кордону в районі двотисячника - У польських Татрах гелікоптером врятували українку, яка застрягла в горах
    Жінка пішла по маршруту уздовж словацького кордону в районі двотисячника
    фото: Paweł Mielko

    Українка без належної підготовки піднялася високо в гори і потім не змогла ні рухатись далі, ні повернутися

    У польських Татрах застрягла українка, рятувальникам довелося піднімати гелікоптер для допомоги жінці. Про це повідомляє Rmf24.

    Зазначається, що українка без належної підготовки піднялася високо в гори і потім не змогла ні рухатись далі, ні повернутися. Це сталось ще 26 грудня.

    Жінка пішла по маршруту уздовж словацького кордону в районі двотисячника Каспрів верх, та застрягла біля вершини Горишкова Чуба.

    Її одяг був відповідним для гірськолижного спорту, але не зимового сходження в гори. За словами рятувальників, єдине, що було однозначно правильним у спорядженні української туристки – її яскраво-рожева куртка, яку добре можна було бачити здалеку і яка допомогла швидко знайти її.

    Рятувальна служба попереджала про складні погодні умови в горах: сніговий покрив більше метра, лавинну небезпеку і сильний вітер.

    Зазначимо, рятувальники попередили про небезпеку лавин у Карпатах.

    Нагадаємо, у Південній Осетії (регіон Грузії, окупований Росією) під лавиною опинилися п’ятеро російських військовослужбовців. Двом надали медичну допомогу, двоє загинули і один зник, його ще шукають.

    До слова, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

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    Теги: Польща українці рятувальники гелікоптер альпінізм
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    У польських Татрах гелікоптером врятували українку, яка застрягла в горах