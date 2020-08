Олену Лукаш спіймали на брехні в ефірі МедведчукТБ

Мустафа Найєм Народний депутат 8 скликання

Внесу деяку ясність в цю безпросвітну ахінею, яку несуть з екранів

Мовою оригіналу

Вчера бывший народный депутат от Партии регионов Елена Лукаш зачем-то решила вспомнить мою фамилию в эфире одного из сливных бачков Виктора Медведчука, заявив, мол, я выбрал себе наблюдательный совет «Укроборонпрома», получаю невероятные деньги и вообще, «управленцев нам выбирают западные партнеры, а зарплаты мы им платим из своих налогов».

Госпожа Лукаш часто любит указывать на глупость и безграмотность собеседников, поэтому воспользуюсь случаем, чтобы внести некоторую ясность в эту беспросветную ахинею, которую несут с экранов и пишут в газетах разного рода «эксперты» и экзальтированные дикторы.

Друзья, я за свободу слова, но, черт возьми, сочиняя и транслируя всякого рода бред, вы хотя бы вычитывайте его на предмет банальных фактологических ошибок.

Во-первых, я никогда не был и не являюсь членом наблюдательного совета Концерна «Укроборонпром».

Во-вторых, работа членов наблюдательного совета «Укроборонпрома» не оплачивается и не может оплачиваться, поскольку это прямо запрещено уставом компании и нормами соответствующего закона «Об особенностях управления объектами государственной собственности в ОПК». Ни Владимир Павлович Горбулин, ни Юрий Витрено, ни Игорь Смелянский, ни другие действующие и бывшие члены Набсовета Концерна не получили за работу в Набсовете ни копейки. (Кстати говоря, это бывшие политические соратники госпожи Лукаш придумали специально, чтоб в высшем органе управления оборонного концерна не появились независимые и принципиальные люди, дорожащие не только своей репутацией, но и временем).

В-третьих, я не получаю ни 300 тысяч, ни 500, ни миллион. И никто в Концерне не имеет таких окладов. Зарплата всех заместителей генерального директора Концерна открыто указана в декларации, и составляет около 137 тысяч гривен с учетом налогов. И это одна из самых низких зарплат уровня зама руководителя среди всех крупных и стратегических государственных компаний . Я понимаю, что вам режет глаза сумма, ведь о высоком официальном «белом» окладе вам приходилось только мечтать, довольствуясь конвертными доплатами из общей кормушки. А если вы все же решитесь на этом спекулировать, напомню, что заработная плата народного депутата времен Виктора Януковича в переводе на нынешние деньги составляла примерно 200 тысяч гривен. А информация и зарплате руководителей «Укроборонпрома» вообще была закрытой - системы декларирования, которую проголосвали мы в 2017 году, еще не существовало даже в в вашем страшном сне.

И о внешнем управлении

Концерн «Укроборонпром» был создан под чутким руководством коллеги госпожи Лукаш – «регионала» Дмитрия Саламатина, который сбежал и сейчас находится в Российской Федерации.

Еще раз, Генеральный директор единственного на тот момент и самого крупного объединения оборонных предприятий страны, а потом еще и министр обороны страны, сбежал и живет в соседнем государстве, которое убило уже более десяти тысяч наших граждан за 5 лет войны и продолжает это делать по сей день.

Так вот, вершиной карьеры политического соратника госпожи Лукаш Соломатина-промышленника была должность горного мастера добывающего участка. А после его пребывания на должности министра обороны и руководства оборонным комплексом украинские предприятия недосчитались сотен томов технической документации, переданных российским конкурентам, но зато заняли лидирующие позиции по распродаже вооружений и военной техники времен советского союза.

Что важно, в день, когда Виктор Янукович подписывал указ о создании этой коррупционной кормушки, Елена Лукаш занимала должность первого заместителя главы его администрации, и еще тогда могла открыто и громко высказать все свои опасения по поводу толпы «профессионалов» и воров, которые возглавили и долгое время руководили оборонно-промышленным комплексом страны. Кстати говоря, все это время Елена Лукаш была при власти и занимала высокопоставленные должности в Кабинете министров Николая Азарова, но тогда успешную торговлю суверенитетом и государственными интересами страны они «внешним управлением» не называли.

То есть, пока Кремлевские кредиты не мешали команде Виктора Януковича грабить и убивать, всех все устраивало. А как только вместо терок, муток и откатов решили внедрить международные стандарты и европейский way of doing business, на свет вытащили тупой российский темник про «соросят», «госдеп» и «внешнее управление».

Ну и чтобы два раза не вставать.

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, законопроект, который даст возможность полностью перезапустить оборонно-промышленный комплекс, создавать холдинги и новые предприятия, а существующим - даст шанс стать более конкурентоспособными и финансово устойчивыми.

Наш законопроект разрушает систему управления оборонкой, выстроенную Януковичем и другими соратниками Елены Лукаш по российским лекалам. Наша реформа не оставит от вашего наследия живого места, только запись в Википедии о коррупции в оборонпроме времён правления регионалов. И да, внешнее управление пророссийскими силами нашей оборонной промышленностью мы заменим на внешнее управление независимыми наблюдательными советами и профессиональным, патриотичным менеджментом, без русского мира в голове и рубля в кармане.

Пора уже признать, что грабили обороно-промышленный комплекс как раз «профессионалы», «крепкие хозяйственники» и разных оттенков «красные директора» времён вашего совместного управления страной.

А восстанавливать ее и дать нашей оборонке и армии второй шанс приходится нам.

Джерело: блог Мустафи Найєма

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.