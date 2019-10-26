Сьогодні у Києві відбудеться Конопляний марш
Учасники Маршу вимагатимуть врегулювання законного доступу пацієнтів до медичного канабісу
У неділю, 26 жовтня 2019 року, о 12.00 планується проведення Конопляного маршу Свободи – 2019.
Учасники Маршу зберуться поряд з Кабміном й вимагатимуть врегулювання законного доступу пацієнтів до медичного канабісу та декриміналізацію незначних правопорушень пов’язаних з цією речовиною.
Зокрема, йдеться про зберігання 25 грамів канабісу без мети збуту.
Нагадаємо, колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував перенесення канабісу з категорії наркотиків, обіг яких заборонений, до категорії речовин, обіг яких обмежений.