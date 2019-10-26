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    Сьогодні у Києві відбудеться Конопляний марш

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    Сьогодні у Києві відбудеться Конопляний марш

    Учасники Маршу вимагатимуть врегулювання законного доступу пацієнтів до медичного канабісу

    У неділю, 26 жовтня 2019 року, о 12.00 планується проведення Конопляного маршу Свободи – 2019.

    Учасники Маршу зберуться поряд з Кабміном й вимагатимуть врегулювання законного доступу пацієнтів до медичного канабісу та декриміналізацію незначних правопорушень пов’язаних з цією речовиною.

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    Зокрема, йдеться про зберігання 25 грамів канабісу без мети збуту. 

    Нагадаємо, колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував перенесення канабісу з категорії наркотиків, обіг яких заборонений, до категорії речовин, обіг яких обмежений.

    здоров'я міністр Арсен Аваков Уляна Супрун наркотики
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