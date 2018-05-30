У Києві вбили журналіста та критика путінського режиму Аркадія Бабченка (відео)

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Аркадій Бабченко

Невідомі застрелили Аркадія Бабченка у власній квартирі

У вівторок ввечері в Дніпровському районі Києва невідомі застрелили у спину російського журналіста Аркадія Бабченка.

Інформацію про стрілянину першим оприлюднив у Facebook журналіст Айдер Муджабаєв.

«У Аркадія Бабченко стріляли, в будинку, у спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди», - написав він.

Видання «Обозреватель» додає, що Бабченко помер на шляху до лікарні.

«На 102 надійшло повідомлення, що в квартирі застрелений журналіст. У квартирі сліди крові. До лікарні не довезли. Пішов з життя», - повідомило джерело.

Також інформацію про вбивство журналіста підтвердила речниця Нацполіції Києва Оксана Блишик у Facebook.

Слідчий комітет Росії у вівторок пізно ввечері порушив кримінальну справу щодо вбивства Бабченка у Києві.

У Слідкомі РФ заявили, що «не мають наміру залишати без уваги вбивства журналістів в Україні».

Аркадій Бабченко працював військовим кореспондентом «Московського комсомольця», співпрацював з «Новою газетою» і іншими виданнями. У лютому 2017 року переїхав до Праги, побоюючись за свою безпеку після поста про катастрофу Ту-154 міноборони. Потім він переїхав до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.