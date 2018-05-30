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    У Києві вбили журналіста та критика путінського режиму Аркадія Бабченка (відео)

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    Аркадій Бабченко - У Києві вбили журналіста та критика путінського режиму Аркадія Бабченка (відео)
    Аркадій Бабченко

    Невідомі застрелили Аркадія Бабченка у власній квартирі

    У вівторок ввечері в Дніпровському районі Києва невідомі застрелили у спину російського журналіста Аркадія Бабченка.

    Інформацію про стрілянину першим оприлюднив у Facebook журналіст Айдер Муджабаєв.

    «У Аркадія Бабченко стріляли, в будинку, у спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди», - написав він.

    Видання «Обозреватель» додає, що Бабченко помер на шляху до лікарні.

    «На 102 надійшло повідомлення, що в квартирі застрелений журналіст. У квартирі сліди крові. До лікарні не довезли. Пішов з життя», - повідомило джерело.

    Також інформацію про вбивство журналіста підтвердила речниця Нацполіції Києва Оксана Блишик у Facebook.

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    Слідчий комітет Росії у вівторок пізно ввечері порушив кримінальну справу щодо вбивства Бабченка у Києві.

    У Слідкомі РФ заявили, що «не мають наміру залишати без уваги вбивства журналістів в Україні».

    Аркадій Бабченко працював військовим кореспондентом «Московського комсомольця», співпрацював з «Новою газетою» і іншими виданнями. У лютому 2017 року переїхав до Праги, побоюючись за свою безпеку після поста про катастрофу Ту-154 міноборони. Потім він переїхав до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

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