Син олігарха, який володів «Україною», отримав від Єлизавети ІІ титул барона Сибіру

Євген Лебедєв став першим британським бароном з вказаною у титулі приналежністю до російської території

Батько новоспеченого британського лорда сім років фактично керував готелем «Україна» навпроти Майдану Незалежності в Києві

Британський бізнесмен російського походження Євген Лебедєв отримав отримав від королеви Єлизавети II титул барона з Хемптона і Сибіру.

Про це повідомляється на сайті офіційного видання британського уряду The Gazette.

У липні цього року прем'єр Британії Борис Джонсон представив Лебедєва до довічного перства в Палаті лордів.

Після цього у листопаді Королева Єлизавета II надала Лебедєву титул барона. Присягу барон складе у грудні. Тепер його повне ім'я таке – барон Лебедєв з Хемптона в лондонському районі Річмонд-на-Темзі і Сибіру в Російській Федерації.

На офіційному сайті британського парламенту йдеться, що він є довічним пером і членом Палати лордів з 19 листопада 2020 року. Контрольоване Лебедєвим видання Independent пише, що титул йому подарували за заслуги у медіаіндустрії та благодійну роботу.

Для того, щоб зареєструвати другу частину титулу, яка стосується Сибіру, Геральдична палата Британії мала подати запит до російської сторони.

Євген Лебедєва – син КДБіста і друг прем'єра

Видання ВВС нагадує, що 40-річний Євген Лебедєв є старшим сином підприємця Олександра Лебедєва, власника британського онлайн-видання Independent і газети Evening Standard.

У 1980-х роках Олександр Лебедєв служив в КДБ, а в 1990-і роки зайнявся бізнесом. У 1987 році Олександр Лебедєв вирушив на роботу до Лондона і взяв з собою семирічного сина Євгена. З того часу Лебедєв-молодший живе в британській столиці, а в 2010 році він отримав британське громадянство.

Разом з батьком Лебедєв-молодший володіє компанією Lebedev Holdings Ltd. Він також є співвласником ресторану японської кухні в Лондоні Sake no Hana і бутик-готелю Palazzo Terra Nova в Італії.

Лебедєв також займається благодійними проєктами: він заснував Фонд Раїси Горбачової, який збирає кошти для допомоги дітям, хворим на рак.

Євген Лебедєв має гарні стосунки з прем'єром Борисом Джонсоном: в ЗМІ неодноразово з'являлися їхні спільні фото зі святкових заходів і вечірок. Зокрема, Джонсон був на вечірці, яку організував Лебедєв незабаром після перемоги консерваторів на виборах.

31 липня Борис Джонсон представив список з 36 людей, які отримають перство за рішенням королеви Єлизавети II. Крім Лебедєва, в списку був і брат прем'єра Джо Джонсон, який торік залишив уряд, пояснивши це рішення незгодою з позицією свого брата щодо брекзиту.

Список викликав бурхливу критику з боку політиків і журналістів. Наприклад, депутат Палати громад від Шотландської національної партії Пітер Вішарт звинуватив прем'єра в «роздачі довічних місць у Палаті лордів своїм дружкам», а оглядач Guardian Джон Грейс і зовсім назвав складений Джонсоном перелік повною безсоромністю.

Сам Євген Лебедєв відповів на цю критику статтею для видання Daily Mail, в якій зізнався, що він відчуває величезну гордість за те, що став першим російським пером.

Він відкинув всі звинувачення ЗМІ у зв'язках з Кремлем, стверджував, що ніколи не давав грошей консервативній партії. Євген Лебедєв відзначав, що його собаку звуть Борис не на честь його друга Джонсона, а на честь першого президента Росії Бориса Єльцина.

«Всі, хто думає, що я дружок Бориса або маріонетка Путіна, звичайно ж, не входять до 28 мільйонів читачів Independent в цій країні. Я дуже серйозно ставлюся до редакційної незалежності та пишаюся тим, що це одне з небагатьох видань в Британії без будь-якої політичної заангажованості», - писав Лебедєв.

Євген Лебедєв став першим британським бароном з вказаною у титулі приналежністю до російської території.

Лебедєв та «Україна»

Батько новоспеченого лорда Олександр Лебедев мав історію розвитку бізнесу в Україні.

Його компанія володіла кількома готельними об'єктами в Криму, а також сім років фактично керувала готелем «Україна» навпроти Майдану Незалежності в Києві.

У 2004 році його компанія заволоділа готелем, проте правоохоронці дуже швидко почали оскаржувати передачу комплексу бізнесмену.

За президентства Віктора Януковича у 2011 році держава забрала назад «Україну» у Лебедєва, а компанії бізнесмена не змогли захистити свої інтересу в суді. Сам бізнесмен того ж року заявив, що віддав усі готельні бізнеси в Україні «лондонським інвесторам».

Вже в 2014 році одразу після Революції Гідності Олександр Лебедєв публічно звинуватив голову адміністрації президента часів Януковича Сергія Льовочкіна та голову Державного управління справами Януковича Андрія Кравця у корупції навколо готелю «Україна». Він написав у Twitter, що чиновники отримували від готелю щомісячний відкат у 100 тисяч доларів.

Він розмірковував, чи нова влада продовжить цю практику. Обидва політики заперечили звинувачення, а Андрій Кравець опублікував спеціальне пояснення.

«Хочу нагадати, що на початку 2000-х Олександр Лебедєв незаконно, як висловлюються в його колах, «віджав» готель в української держави. Повернути її в держвласність намагався ще президент Віктор Ющенко. І тільки у 2012 році, після численних судових процесів, це вдалося зробити», – заявив пан Кравець.

Ексчиновник додав, що Лебедєв посилав своїх людей до українських чиновників і пропонував хабар за сприяння у поверненні готелю у приватну власність російського бізнесмена.