У Росії трактор пішов під лід, витягуючи з річки автокран, який рятував бензовоз

Місцеві жителі вирішили задіяти 25-тонний трактор для підйому бензовоза і автокрана, які провалилися під лід

Рятувальна операція проводилася на річці Лена біля села Крива Лука в Киренському районі Іркутської області РФ. Про це повідомила прес-служба регіонального главку МНС. «Залишається відкритим питання, чи встигне місцева влада втопити всю важку техніку в районі, перш ніж почує заклики співробітників МНС зайнятися питаннями безпеки на водних



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У Росії вирішили задіяти 25-тонний трактор для підйому бензовоза і автокрана, які провалилися під лід

Місцеві жителі вирішили задіяти 25-тонний трактор для підйому бензовоза і автокрана, які провалилися під лід

Рятувальна операція проводилася на річці Лена біля села Крива Лука в Киренському районі Іркутської області РФ. Про це повідомила прес-служба регіонального главку МНС.

«Залишається відкритим питання, чи встигне місцева влада втопити всю важку техніку в районі, перш ніж почує заклики співробітників МНС зайнятися питаннями безпеки на водних об'єктах?» - запитують рятувальники.

Як наголошується в повідомленні, влада регіону проігнорували рекомендації інспекторів про посилення боротьби з нелегальними льодовими переправами, які становлять небезпеку.

Крім того, для підйому бензовоза і крана працівники МНС рекомендували використовувати лебідки, проте місцеві жителі вирішили задіяти на льоду 25-тонний трактор.

Бензовоз пішов під лід ще 10 січня, коли водій намагався перетнути Лену по нелегальній переправі. З тих пір йде рятувальна операція.

Тоді водієві вдалося вибратися з кабіни, а власник направив до річки автокран, який теж провалився і «буквально встав на цистерну».

Крім того, стався розлив палива на площі майже 600 квадратних метрів. Рятувальники до понеділка, 15 січня, зібрали більше семи тонн нафтопродуктів.

Джерело: Bigmir.net