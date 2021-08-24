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    У Шрі-Ланці зняли кліп на пісню Івасюка до 30-річчя Незалежності (відео)

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    Під час зйомок відео кліпу автори намагалися зобразити мікс культур двох країн - У Шрі-Ланці зняли кліп на пісню Івасюка до 30-річчя Незалежності (відео)
    Під час зйомок відео кліпу автори намагалися зобразити мікс культур двох країн
    Фото: скріншот відео Wize TV

    Пісню виконали українка Adari Daria (Дарина Токолова) та місцевий виконавець Ryo Hera (Ranga Herath)

    Українці у Шрі-Ланці разом з місцевою спільнотою презентували до 30-ї річниці Незалежності України музичний кліп на пісню Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори», яку виконали українка Adari Daria (Дарина Токолова) та місцевий виконавець Ryo Hera (Ranga Herath). Про це повідомила пресслужба посольства України в Республіці Індії у Facebook.

    Українці, які мешкають у Шрі-Ланці, разом з місцевою спільнотою, у якості відеопривітання до 30-ї річниці Незалежності України, презентували музичний кліп на пісню Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори» (1968 р.). Пісню виконали українка Adari Daria (Дарина Токолова) та місцевий виконавець Ryo Hera (Ranga Herath). Локація: озеро Сембуватте (Центральна Провінція), яке нагадує карпатський Синевир. Проєкт реалізовано повністю на волонтерських засадах.

    Як повідомив автор ідеї та координатор проекту Володимир Притула (активіст української громади у Шри-Ланці), на знімальному майданчику було всього 12 осіб (50/50 ланкійців та українців).

    За його словами, у кожному елементі проєкту – прагнення відобразити діалог культур.

    «Наприклад, слова пісні Володимира Івасюка вперше співаються ланкійцем. Невеличкий шматок перекладено на місцеву сингальську мову. Основний мотив композиції – людина готова докласти усіх можливих зусиль для досягнення своєї мети – чи то кохання, чи то незалежності своєї Батьківщини. В музичній частині ми створили нове аранжування, – до відомої мелодії ми додали тропічні ритми. Поєднання класичних інструментів з місцевими забезпечило глибину та об‘єм звучання», – зазначив Притула.

    Під час зйомок відео кліпу автори намагалися зобразити мікс культур двох країн у кожному кадрі: завертання вареників у бананове листя; поєднання в образі Ріо Хери української вишиванки з ланкійським чоловічим одягом – саронгом; у жіночому образі костюмер поєднала українські мотиви з елементами ланкійського сарі та вінком з тропічних квітів.

    «Надважливу роль зіграла локація для зйомки – озеро Сембуватте (Центральна Провінція), яке дуже нагадує наш Карпатський Синевир, яке, окрім смерек, також оточене мальовничими плантаціями цейлонського чаю», – підсумував Володимир Притула.

    Нагадаємо, очільницю МОЗ Шрі-Ланки зняли з посади за лікування коронавірусу «чаклунством».

    Як відомо, Шрі-Ланка відкрила свої кордони для туристів з усього світу з 21 січня.

    Теги: українці День Незалежності Шри-Ланка пісня
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    У Шрі-Ланці зняли кліп на пісню Івасюка до 30-річчя Незалежності (відео)