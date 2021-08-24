Учасники Маршу захисників України розпочали урочисту ходу Києвом (фото)

До Маршу приєдналися ветерани російсько-української війни, а також громадяни, які виявили бажання взяти участь у заході

У перших шеренгах йдуть діти загиблих бійців

У Києві з нагоди 30-річчя Дня Незалежності України розпочався Марш захисників України. Від парку Тараса Шевченка вирушила колона учасників Маршу, повідомляє УНІАН.

Учасники ходи рухаються бульваром Тараса Шевченка в бік Бессарабської площі, до Майдану Незалежності.

У ході беруть участь ветерани російсько-української війни, а також громадяни, які виявили бажання взяти участь у заході.

У перших шеренгах йдуть діти загиблих бійців. Вони тримають у руках фотографії своїх батьків.

В руках учасники ходи тримають державні жовто-блакитні та червоно-чорні прапори Української повстанської армії. Хода відбувається без політичних гасел і прапорів.

Привітати учасників ходи – зібралися громадяни. Вони стоять по обидва боки на бульварі Тараса Шевченка за маршрутом руху колони.

Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань став парад, який провели на Хрещатику.

18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.