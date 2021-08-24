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    У Києві проходить перший парад на Дніпрі (відео)

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    Від військово-морських сил у параді беруть участь броньовані артилерійські катери &laquo;Бердянськ&raquo;, &laquo;Нікополь&raquo; і &laquo;Коростень&raquo; - У Києві проходить перший парад на Дніпрі (відео)
    Від військово-морських сил у параді беруть участь броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» і «Коростень»
    Фото: nv.ua

    У параді беруть участь судна поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також авіація

    В рамках святкування Дня Незалежності України в Києві проходить річковий парад. У ньому беруть участь катери і човни Військово-морських сил і Державної прикордонної служби, а також поліції та інших органів.

    Зазначимо, від Військово-морських сил у параді беруть участь броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» і «Коростень», а також десантний катер «Сватове». Також від армії будуть два 11-метрових і два 7-метрових човни Willard.

    Від морської охорони Держприкордонслужби візьмуть участь: два катери Safe Boat, катер проекту UMS-1000; катер Safe Boat 27-один з двох, які США передали прикордонникам у 2019 році.

    Крім того, в параді беруть участь судна поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також авіація.

    Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань став парад, який провели на Хрещатику.

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    Теги: авіація вода День Незалежності парад
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    У Києві проходить перший парад на Дніпрі (відео)