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    Очільницю МОЗ Шрі-Ланки зняли з посади за лікування коронавірусу «чаклунством»

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    Павітра Ванняраччі&nbsp;виливала в річку &laquo;благословенну&raquo; воду, щоб перемогти пандемію - Очільницю МОЗ Шрі-Ланки зняли з посади за лікування коронавірусу «чаклунством»
    Павітра Ванняраччі виливала в річку «благословенну» воду, щоб перемогти пандемію
    Фото з відкритих джерел

    Чиновниця залишиться у Кабміні, очоливши міністерство транспорту Шрі-Ланки

    Міністерка охорони здоров'я Шрі-Ланки Павітра Ванняраччі переведена на іншк посаду через те, що вона підтримувала «магію» для лікування коронавірусної інфекції, передає The Guardian.

    Відповідне рішення прийняв президент країни Готабая Раджапакса на тлі рекордного рівня захворюваності та смертності від коронавірусу.

    Повідомляється, що президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса перевів жінку на посаду міністра транспорту, бо та публічно схвалювала чаклунство і чарівні зілля для боротьби з Covid-19.

    Зазначається, що Ванняраччі в січні поточного року заразилася коронавірусом та опинилася в реанімації, незважаючи на те, що публічно схвалила і вжила «чарівне зілля» проти коронавірусу, виготовлене місцевим чаклуном.

    А в листопаді минулого року міністерка вилила в річку горщик «благословенної води» після того, як якийсь «богобоязливий чоловік» заявив їй, що це покладе край пандемії в державі.

    Минулого тижня міністерство охорони здоров'я Шрі-Ланки піддалося різкій критиці за недооцінку випадків зараження коронавірусом у зв'язку з тим, що кількість щоденних смертей від Covid-19 за останній тиждень перевищила 150 випадків.

    Як відомо, Шрі-Ланка відкрила свої кордони для туристів з усього світу з 21 січня.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр медицина релігія наука Шрі-Ланка
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    Очільницю МОЗ Шрі-Ланки зняли з посади за лікування коронавірусу «чаклунством»