Українські захисники показали як використовують на фронті бронемашини Mastiff (відео)

ЗСУ продемонстрували як застосовують броньовики під час виконання бойових завдань

Mastiff розвиває максимальну швидкість до 90 км/год

Українські захисники використовують на фронті бронемашини Mastiff. Відповідне відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Морські піхотинці показали, як застосовують броньовики під час виконання бойових завдань.

Mastiff розвиває максимальну швидкість до 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.

Захищена патрульна машина Mastiff є різновидом MRAP Cougar HE, яка адаптована до вимог британської армії. Вона призначена для перевезення піхоти та спроєктована з метою захисту від стрілецької зброї, наземних мін та саморобних вибухових пристроїв. Машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу.

Нагадаємо,10 липня Командування Повітряних сил продемонструвало, як винищувачі прикривають бойові дії з повітря.

Зауважимо триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.