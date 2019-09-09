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    В аеропорту «Шереметьєво» загорівся «Боїнг» з пасажирами

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    <p>Пасажирів та екіпаж літака евакуювали</p> - В аеропорту «Шереметьєво» загорівся «Боїнг» з пасажирами

    Пасажирів та екіпаж літака евакуювали

    Один з двигунів літака спалахнув

    У російському аеропорту «Шереметьєво» у літака авіакомпанії "Росія" при запуску загорівся двигун.

    Про це повідомляє Life.ru.

    Зазначається, що в момент надзвичайної події на борту вже перебували пасажири, які повинні були вилетіти до Владивостока. Один з двигунів «Боїнга» спалахнув і відразу стих.

    Після події пасажири і екіпаж покинули борт, літак відбуксирували на стоянку. Очікується, що пасажирам нададуть інший літак.

    До слова, нещодавно у Росії літак здійснив екстрену посадку через проблеми з шасі.

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