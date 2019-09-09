В аеропорту «Шереметьєво» загорівся «Боїнг» з пасажирами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пасажирів та екіпаж літака евакуювали

Один з двигунів літака спалахнув

У російському аеропорту «Шереметьєво» у літака авіакомпанії "Росія" при запуску загорівся двигун.

Про це повідомляє Life.ru.

Зазначається, що в момент надзвичайної події на борту вже перебували пасажири, які повинні були вилетіти до Владивостока. Один з двигунів «Боїнга» спалахнув і відразу стих.

Після події пасажири і екіпаж покинули борт, літак відбуксирували на стоянку. Очікується, що пасажирам нададуть інший літак.

До слова, нещодавно у Росії літак здійснив екстрену посадку через проблеми з шасі.