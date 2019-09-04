У Росії літак здійснив екстрену посадку через проблеми з шасі



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Літак повернувся у аеропорт Воронежа

Літак летів з Воронежа в Пулково

У Росії пасажирський лайнер, що виконував рейс Воронеж - Санкт-Петербург, 4 вересня екстрено повернувся в аеропорт вильоту через проблеми з шасі.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на інформоване джерело.

«Літак вилетів з Воронежа в Пулково. Після зльоту командир доповів про неприбирання задніх шасі. Було вирішено перервати політ і повернути лайнер в аеропорт вильоту», - розповіло джерело.

За його словами, літак благополучно приземлився близько 8 години ранку. Ніхто не постраждав, повідомило джерело.

Нагадаємо, 15 серпня літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані понад 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський».

За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

В МОЗ РФ повідомили, що внаслідок жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.

В авіакомпанії заявили, що під час зльоту літака, що виконував рейс до окупованого Сімферополя з російського аеропорту «Жуковський», відбулося численне потрапляння птахів в обидва двигуни судна. Момент попадання птахів в двигун потрапив на відео.