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    В Індії літак з міністрами демонстративно сів на шосе (відео)

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    Військово-транспортний літак з міністрами здійснив демонстраційну посадку на автомобільній магістралі в Індії - В Індії літак з міністрами демонстративно сів на шосе (відео)
    Військово-транспортний літак з міністрами здійснив демонстраційну посадку на автомобільній магістралі в Індії
    Фото: ingoanews.com

    Смуга для вимушених посадок літаків, довжиною три кілометри, була побудована за 19 місяців

    Військово-транспортний літак військово-повітряних сил Індії З-130J Super Hercules з міністрами оборони і дорожнього транспорту здійснив демонстраційну посадку на автомобільній магістралі в західному штаті Раджастхан. Приземлення ознаменувало відкриття смуги для екстрених посадок військових літаків, пише The Times of India.

    На борту повітряного судна перебували міністр оборони країни Раджнатх Сингх, міністр дорожнього транспорту Нітін Гадкарі та начальник штабу ВПС головний маршал авіації Р.К. Бхадаурія.

    Слідом за Сі-130 посадку на автомагістраль імітував надзвуковий винищувач Су-30МКІ. Смуга для вимушених посадок літаків, довжиною три кілометри, була побудована за 19 місяців однією з приватних індійських компаній під наглядом фахівців ВПС.

    Відзначається, що у звичайних обставинах дорога використовуватиметься для проїзду громадського автотранспорту.

    «Ми приступили до будівництва ділянок автомагістралей для приземлення і злету військових літаків у 2016 році. За планом у різних штатах Індії мають бути побудовані 20 таких смуг», – заявив міністр оборони.

    До слова, дві людини загинули при падінні літака в Чехії.

    Також у США розбився військовий гелікоптер: загинули п'ятеро осіб.

    Теги: дороги літак Індія
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    В Індії літак з міністрами демонстративно сів на шосе (відео)