Стала відома вартість перельоту Зеленського до США

Володимир Зеленський разом з українською делегацією кілька днів провів у США

З початку року на авіаперевезення глави держави за кордон було витрачено 16,6 млн грн

Витрати на авіапереліт президента України Володимира Зеленського з делегацією до США становили 8,4 млн гривень. Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на дані порталу використання публічних коштів.

Так, рейс з Києва до Вашингтона, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса і назад з Вашингтона до Києва обійшовся у 8 млн 418 тис. гривень за попередньою оплатою (або 316 тис. доларів за курсом НБУ на дату внесення). Також у серпні було заплачено 516 тис. гривень за передоплатою за переліт делегації на чолі із Зеленським у Кишинів (Молдова) і назад.

З початку року на авіаперевезення глави держави за кордон було витрачено 16 млн 672 тис. гривень.

У лютому поїздка Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати обійшлася в 1,7 млн гривень, у квітні в Катар, Туреччину, Францію та Польщу – в 3,4 млн, а у липні в Литву, Німеччину та Грузію – в 2,7 млн.

З урахуванням робочих візитів Україною, з початку року на перельоти Зеленського було витрачено майже 20,5 млн гривень.

Варто вказати, що значені суми – неповна вартість візитів, оскільки не включають проживання, відрядження тощо.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години.

Раніше глава МЗС Кулеба пояснив, чому зустріч Зеленського і Байдена затягнулася. Також Кулеба розповів про новий рівень підтримки США.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.