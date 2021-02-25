В Італії зсув змив у море сотні трун (відео)
Рятувальники змогли дістати близько 10 з приблизно 200 трун
Сотні трун з людськими рештками опинилися в морі внаслідок зсуву ґрунту на північному заході Італії.
Зсув зачепив 100–літнє кладовище, розташоване на скелі курортного міста Камолья недалеко від Генуї. Він також зруйнував дві каплиці, які також змило в воду.
Першими на сполох забили працівники кладовища, які стали свідками обвалення.
На відео з соцмереж видно, як земля вібрує, після чого частина кладовища з'їжджає на берег.
#Camogli. Il video del #crollo del #cimitero da parte di alcuni operai che si erano messi in sicurezza poco prima che il fronte collassasse. pic.twitter.com/eFxCeEPWxb— Babboleo News (@BabboleoNews) February 22, 2021
На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як працівники служби порятунку в човнах виловлювали з моря близько 200 трун.
Мер міста повідомив ЗМІ, що це – «неймовірна катастрофа».
«Таке обвалення дуже важко виявити або передбачити», – сказав CNN Франческо Олівар, мер Камольї.
За словами регіонального експерта з цивільного захисту Джакомо Джампедроні, рятувальники змогли дістати близько 10 з приблизно 200 трун.
Frana cimitero a #Camogli (GE), è ripresa in mattinata la ricerca e il recupero delle bare finite ieri in mare: #vigilidelfuoco impegnati nelle delicate operazioni con il nucleo #sommozzatori, gli specialisti nautici, il reparto volo e i dronisti #23febbraio pic.twitter.com/UfOOiy4YB0— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 23, 2021
Він додав, що влада заблокувала територію під кладовищем після зсуву, щоб труни не винесло в море.
Джерело: ВВС Україна