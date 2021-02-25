  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    В Італії зсув змив у море сотні трун (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Італії зсув змив у море сотні трун (відео)

    Рятувальники змогли дістати близько 10 з приблизно 200 трун

    Сотні трун з людськими рештками опинилися в морі внаслідок зсуву ґрунту на північному заході Італії.

    Зсув зачепив 100–літнє кладовище, розташоване на скелі курортного міста Камолья недалеко від Генуї. Він також зруйнував дві каплиці, які також змило в воду.

    Першими на сполох забили працівники кладовища, які стали свідками обвалення.

    На відео з соцмереж видно, як земля вібрує, після чого частина кладовища з'їжджає на берег.

    На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як працівники служби порятунку в човнах виловлювали з моря близько 200 трун.

    Мер міста повідомив ЗМІ, що це – «неймовірна катастрофа».

    «Таке обвалення дуже важко виявити або передбачити», – сказав CNN Франческо Олівар, мер Камольї.

    За словами регіонального експерта з цивільного захисту Джакомо Джампедроні, рятувальники змогли дістати близько 10 з приблизно 200 трун.

    Він додав, що влада заблокувала територію під кладовищем після зсуву, щоб труни не винесло в море.

    Джерело: ВВС Україна

    Теги: мер рятувальники Twitter море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies