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    Величезний павук з'їв птаха, який був більшим за нього (моторошне відео)

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    Величезний павук з'їв птаха, який був більшим за нього (моторошне відео)

    Павук-птахоїд виду Avicularia avicularia мешкає в Бразилії на берегах Амазонки. Його довжина з урахуванням ніг може досягати 13 сантиметрів

    Користувач сайту Reddit зняв на відео, як павук-птахоїд ласує птахом.

    На кадрах видно, як величезний павук-птахоїд виду Avicularia avicularia поїдає здобич, що перевершує його в розмірах приблизно в два рази.

    Павук-птахоїд виду Avicularia avicularia мешкає в Бразилії на берегах Амазонки. Його довжина з урахуванням ніг може досягати 13 сантиметрів. Відмінною особливістю виду вважаються рожеві відмітини на кінцях ніг.

    Павуки роду Avicularia відомі нестандартним способом оборони. Якщо вони лякаються, вони тікають і вистрілюють в напрямку противника струмінь екскрементів. Дорослі особини здатні стріляти досить точно і на відстань 0,5-1 метра.

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