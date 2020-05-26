У Національній службі здоров'я України назвали суму, яку виплатили медзакладам за допомогу пацієнтам із Covid-19



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У НСЗУ відзвітували, скільки коштів виплатили медикам за надання допомоги пацієнтам із Covid-19.

Медзаклади отримали майже 163 млн грн

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) виплатила майже 163 млн грн за надання допомоги пацієнтам із Covid-19. Про це повідомила пресслужба НСЗУ у Facebook.

Згідно з повідомленням, близько 2,5 млн грн отримали 68 медзакладів за меддопомогу, яку надають мобільні бригади, понад 10 877 млн грн одноразової виплати отримав 31 медзаклад, що не входив до переліку визначених для госпіталізації лікарень, але надавав стаціонарну допомогу пацієнтам із Covid-19 у квітні. Близько 123 972 млн грн отримали всі 25 центрів екстреної меддопомоги та близько 25 612 млн грн - шість медзакладів, що надають стаціонарну меддопомогу.

У НСЗУ зазначають, що договори укладено з 97% поданих пропозицій з допомоги, яку надають мобільні бригади, і 85% лікарень, що надають стаціонарну допомогу (загалом на цей пакет послуг пропозиції подали 279 лікарень).

У відомстві наголошують, що договір на стаціонарну допомогу можуть підписати тільки ті заклади, які входять у перелік визначених для госпіталізації пацієнтів з Covid-19 і відповідають чітким вимогам.

«Вимоги до надання стаціонарної допомоги прописані так, щоб пацієнт отримав безпечну і ефективну допомогу при госпіталізації до закладу, який входить у визначений перелік. Щодо оплат, сума за місяць залежить від кількості бригад, які працюють у закладі та кількості пацієнтів, яких вони обслуговують. Тариф на оплату послуг включає доплати медикам у розмірі до 300% до заробітної плати. Головний лікар, який підписує договір з НСЗУ, бере на себе зобов’язання додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які працюють безпосередньо з Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що потрійну зарплату за березень отримали вже більше 10 тисяч медичних працівників. Загальна сума виплат перевищує 100 мільйонів гривень.