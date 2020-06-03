Чемпіон так званої «ДНР» з футзалу змінив юридичну адресу і хоче виступати в чемпіонаті Росії



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Юрій Сироватко - президент клубу і міністр у так званому уряді «ДНР» Фото - Sports.ru

Попередню згоду Російський футбольних союз вже дав

Чемпіон так званої «ДНР» з футзалу «Спартак» із Донецька має намір заявитися в чемпіонаті Росії.

Минулого тижня Асоціація футзалу РФ (АМФ РФ) провела онлайн-нараду з керівниками клубів вищої ліги (другий за значимістю дивізіон) і повідомила, що новим учасником в наступному сезоні стане клуб МФК «Спартак-Донецьк» (Ростовська область ).

Власне, у Ростовській області дійсно є місто Донецьк – приблизно в 200 кілометрах від іншого Донецька, який є частиною України, але наразі окупований російськими найманцями. На офіційному сайті МФК «Спартак-Донецьк» у день згадуваної наради з'явилася новина із заголовком «Керівництво «Спартака» поспілкувалося з АМФ РФ».

«Президент МФК «Спартак» Юрій Сироватко і віце-президент клубу Вахтанґ Халваши взяли участь в онлайн-конференції керівників команд вищої ліги Росії з міні-футболу. На порядку денному стояли питання завершення поточного турніру і плани щодо початку наступного сезону, в якому донецький «Спартак» буде представляти республіку серед професіоналів», - йшлося у повідомленні.

У новині і не уточнювалося, яку республіку збирався представляти клуб «Спартак-Донецьк», але очевидно, що до російського Донецька в Ростовській області він стосунку не має. Мова йде про так звану «Донецьку народну республіку».

Зауважимо, що УЄФА і ФІФА дуже педантично ставляться до питань участі клубів з однієї країни в національних чемпіонатах іншої держави. Як правило, кожен такий випадок розглядається індивідуально, а для позитивного рішення необхідно (але недостатньо) згоди обох національних федерацій.

«Асоціації, ліги або клуби, що входять до складу члена ФІФА, не можуть приєднатися до іншого члена ФІФА або проводити матчі на території іншого члена ФІФА, крім виняткових випадків. При цьому треба отримати дозвіл від обох членів, їх конфедерації і ФІФА», - прописано в статуті ФІФА.

Раніше провалилася спроба Російського футбольного союзу впровадити в російський футбол три клуби з Севастополя, Сімферополя та Ялти. П’ять років тому російські футбольні чиновники включили їх в Професійну футбольну лігу (хтось навіть зіграв у Кубку Росії), але отримали відсіч від УЄФА.

Причому тоді РФС намагався провернути юридичну багатоходівку, створивши на місці ліквідованих команд нові російські юридичні особи. Не вийшло: Федерація футболу України виставила претензії, з якими погодилися в УЄФА. Навіть стояло питання про дискваліфікацію РФС і позбавлення права на проведення чемпіонату світу, але Росія розсудливо погодилася з усіма вимогами.

Гасло «Крим – наш» понині не працює в російському футболі, а вісім клубів з півострова варяться в Прем'єр-лізі так званого «Кримського футбольного союзу».

«Клуб «Спартак-Донецьк» (Ростовська область) на підставі офіційного листа оголосив про свою готовність у сезоні-2020/2021 виступити в першості Росії серед команд вищої ліги. Остаточне рішення про це буде прийняте АМФР на підставі атестації клубу і проходження ним заявочної кампанії, - відповіли виданню Sports.ru в організації. - Клуб, який підтвердив свою готовність виступити у вищій лізі, зареєстрований як юридична особа в Ростовській області. Він був створений у 2019 році, і в сезоні-2019/2020 вже взяв участь у першості РФ серед команд першої ліги в зоні ЮФО-ПКФО. Повідомлення на сайті клубу «Спартак-Донецьк» про те, що він буде представляти в першості Донецьку республіку, є помилковим і не відповідає дійсності».

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб на території Росії, Автономна некомерційна спортивна організація «Міні-футбольний клуб «Спартак-Донецьк» дійсно зареєстрована 23 травня 2019 року за юридичною адресою в Ростовській області. Та що найцікавіше – засновником і директором організації є Єлєна Юріївна Сироватко. Президентом донецького «Спартака» є Юрій Сироватко, який входить в уряд так званої «ДНР» як міністр юстиції і є президентом «Асоціації міні-футболу ДНР».

Пізніше повідомлення на сайті «Спартака-Донецьк» було змінене. Фраза, що «Спартак» у наступному сезоні російської вищої ліги «представлятиме республіку серед професіоналів» змінилася на дипломатичне «планує взяти участь».