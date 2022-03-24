Газ за рублі. Путін хоче допомогти Німеччині запровадити ембарго на російські енергоносії
Z-економіка продовжує вимальовуватись все чіткіше
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Немцы так долго не решались вводить эмбарго на российские энергоносители, что Путин решил им помочь и приказал продавать газ только за рубли.
Что это было вообще?
Пока не ясно.
Во-первых, может быть это было одно большое «ничего». Ведь недавно тот же Путин громко стучал кулаком по столу и кричал, что по долгам перед буржуями надо платить только в рублях. И что? И ничего. Заплатили как миленькие в долларах.
Во-вторых, это может быть чисто эмоциональное решение. Как мы видим, в последнее время не совсем адекватных решений там много. Сидела кучка сектантов-славянофилов во главе с Путиным и Ковальчуком и решила «а давайте». Ну давайте
Контракты уже подписаны. И в контрактах указано, что платить надо в конкретной валюте. Не принципально, доллар это буде или евро. И рубли там не предусмотрены. И в одностороннем порядке сказать «А теперь хочу в рублях» просто нельзя. Тебя пошлют лесом. И уже послали. И австрийцы и итальянцы, например, уже успели сказать, что платежи в рублях всего лишь больные фантазии. Может быть согласится только Орбан. Но тот на все согласен перед Путиным и иногда создается впечатление, что они последние два года сидели в одном бункере.
В общем, вряд ли кто-то будет покупать газ в рублях. Тем более, что это скорее всего потребует контакты с российским центральным банком, а он под санкциями. Является ли это хитрым планом Путина заставить европейцев нарушить свои же санкции? Может быть, но тогда план уж очень хитрый и его составитель обманывает сам себя.
Ну и наконец, не исключено, что таким образом Путин хочет упредить следующие санкции. Сейчас на Западе активно обсуждается идея, что надо ввести частичное эмбарго. Т е газ и нефть брать, а платить на специальный счет. Где деньги будут блокироваться. До лучших времен. И использоваться скорее для востановления Украины, чем для покупки золотых держателей туалетной бумаги на яхте Путина. Это, явно, Путину не нравится и он решил, что рублевая прокладна поможет. Очень сомнительная идея, кстати.
Самое интересное, что если с газом путин и может пытаться выкрутить руки, то с поставками нефти вообще швах. Просто сразу же начнут покупать за доллари и евро нефть у других. А газ? Ну что ж, посмотрим, как много европейцев пойдут на его. Что то подсказывает, что очень немногое.
Путин начал бомбить Воронеж. В очередной раз доказывая, что российские контрсанкции могут быть гораздо эффективнее, чем западные санкции в деле уничтожения российской экономики.
Так держать. Z-економика продолжает вырисовываться все четче.
Джерело: блог Сергія Фурси