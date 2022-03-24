Росіяни «денацифікували» храм Матрони Московської (фото)
Пошкодження отримали пристосоване для богослужінь приміщення та новозбудований храм
Внаслідок військових дій у місті Рубіжне, що на Луганщині, від обстрілів постраждала парафія блаженної Матрони Московської. Про це у Facebook написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Він зазначив, що від обстрілів безбожників-росіян пошкодження у Рубіжному отримали пристосоване для богослужінь приміщення та новозбудований храм.
«Раніше у Сєвєродонецьку окупанти двічі поцілили в Свято-Різдвяний Кафедральний собор.Також раніше орки завдали шкоди парафіям у Лисичанську й смт Троїцьке», – наголосив Гайдай.
Про обстріл храму Матрони Московської також поінформував сайт УПЦ МП, виклавши світлини.
Як відомо, в Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
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