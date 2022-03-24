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    Росіяни «денацифікували» храм Матрони Московської (фото)

    В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Росіяни «денацифікували» храм Матрони Московської (фото)
    В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    Скріншот з Facebook Гайдая

    Пошкодження отримали пристосоване для богослужінь приміщення та новозбудований храм

    Внаслідок військових дій у місті Рубіжне, що на Луганщині, від обстрілів постраждала парафія блаженної Матрони Московської. Про це у Facebook написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

    Він зазначив, що від обстрілів безбожників-росіян пошкодження у Рубіжному отримали пристосоване для богослужінь приміщення та новозбудований храм.

    Скріншот з Facebook Гайдая

    Скріншот з Facebook Гайдая
    Скріншот з Facebook Гайдая
    Скріншот з Facebook Гайдая

    «Раніше у Сєвєродонецьку окупанти двічі поцілили в Свято-Різдвяний Кафедральний собор.Також раніше орки завдали шкоди парафіям у Лисичанську й смт Троїцьке», – наголосив Гайдай.

    Про обстріл храму Матрони Московської також поінформував сайт УПЦ МП, виклавши світлини.

    Як відомо, в Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти церква Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни «денацифікували» храм Матрони Московської (фото)