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    Як лікують кримських політв'язнів на окупованому півострові (відео)

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    Страшно, що у російській в'язниці поширені тортури - Як лікують кримських політв'язнів на окупованому півострові (відео)
    Страшно, що у російській в'язниці поширені тортури
    фото: facebook.com/crimeansolidarity

    Бранці Кремля мають великі проблеми зі здоров'ям

    Сто двадцятьох кримчан наразі незаконно утримують у в'язницях та слідчих ізоляторах Росії та окупованого Криму. Більшість з бранців мають серйозні проблеми зі здоров'ям.

    Які наслідки для здоров'я можуть бути через перебування у СІЗО та як лікують бранців в умовах позбавлення волі, розповідає Суспільне.

    «Перебування в СІЗО або в колонії − це завжди погано для здоров'я. Але реальна проблема, коли туди потрапляє людина з хворобами» − розповідає правозахисниця Ольга Скрипник.

    Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники завернули російську акторку Любов Рєзіну, яка прибула в «Бориспіль» рейсом з Варшави.

    В аеропорту «Київ» прикордонники не пропустили в Україну російську модель, яка порушила порядок в’їзду на тимчасово окуповані території України та виїзду з них.

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    Теги: Крим кримські татари СІЗО окуповані території
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    Як лікують кримських політв'язнів на окупованому півострові (відео)