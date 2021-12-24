Як лікують кримських політв'язнів на окупованому півострові (відео)
Бранці Кремля мають великі проблеми зі здоров'ям
Сто двадцятьох кримчан наразі незаконно утримують у в'язницях та слідчих ізоляторах Росії та окупованого Криму. Більшість з бранців мають серйозні проблеми зі здоров'ям.
Які наслідки для здоров'я можуть бути через перебування у СІЗО та як лікують бранців в умовах позбавлення волі, розповідає Суспільне.
«Перебування в СІЗО або в колонії − це завжди погано для здоров'я. Але реальна проблема, коли туди потрапляє людина з хворобами» − розповідає правозахисниця Ольга Скрипник.
Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники завернули російську акторку Любов Рєзіну, яка прибула в «Бориспіль» рейсом з Варшави.
В аеропорту «Київ» прикордонники не пропустили в Україну російську модель, яка порушила порядок в’їзду на тимчасово окуповані території України та виїзду з них.
- Ігор Кондратюк: Після 2014 року виступати у Росію їздять не артисти, а колаборанти
- Ексглаву Офісу президента помітили в нічному клубі, де виступав скандальний Баста
- Справа Моргенштерна. СБУ допомагає артисту з ворожої держави?
- «Миротворець» пояснив, за що вніс у базу 12-річну письменницю з Луганська