Як лікують кримських політв'язнів на окупованому півострові (відео)

Бранці Кремля мають великі проблеми зі здоров'ям

Сто двадцятьох кримчан наразі незаконно утримують у в'язницях та слідчих ізоляторах Росії та окупованого Криму. Більшість з бранців мають серйозні проблеми зі здоров'ям.

Які наслідки для здоров'я можуть бути через перебування у СІЗО та як лікують бранців в умовах позбавлення волі, розповідає Суспільне.

«Перебування в СІЗО або в колонії − це завжди погано для здоров'я. Але реальна проблема, коли туди потрапляє людина з хворобами» − розповідає правозахисниця Ольга Скрипник.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники завернули російську акторку Любов Рєзіну, яка прибула в «Бориспіль» рейсом з Варшави.

В аеропорту «Київ» прикордонники не пропустили в Україну російську модель, яка порушила порядок в’їзду на тимчасово окуповані території України та виїзду з них.

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