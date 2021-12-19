Прикордонники не впустили в Україну російську акторку: їздила до Криму

Російська акторка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках

Українські прикордонники завернули громадянку Росії Любов Рєзіну, яка прибула в Бориспіль рейсом з Варшави. Про йдеться у повідомленні Державної прикордонної служба України.

Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що росіянка порушувала порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Правоохоронці з’ясували, що 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках.

За порушення норм українського законодавства громадянку Росії в Україну прикордонники не пропустили. Крім того, вона отримала заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.

Йдеться про акторку Любов Рєзіну (Баханкову), яка після спілкування з українськими прикордонниками зворотним рейсом полетіла з України.

Нагадаємо, патріотично налаштовані українські активісти націлені пікетувати виступ у столиці України російського репера «Басти», який проводить тур містами нашої країни.

До слова, стало відомо, що одіозний російський репер Васілій Вакуленко, відомий як Баста, який свого часу відзначився незаконним візитом до окупованого РФ Криму, планує вдруге за рік виступити з концертом в Україні. Виступ заплановано на 19 грудня у київському нічному клубі «Stereo plaza».

Також у жовтні громадська організація «Кримськотатарський ресурсний центр» звернулася до Служби безпеки України з проханням заборонити в'їзд до України російським артистам Басті (Василь Вакуленко), Йолці (Єлизавета Іванців) та Ірині Круг (Воробйовій), у яких заплановані концерти в Києві.

Читайте також: