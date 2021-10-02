Справа Моргенштерна. СБУ допомагає артисту з ворожої держави?

СБУ вважає, що у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

СБУ вважає, що у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

Розгляд адмінсправи за позовом російського репера триває з кінця червня 2021 року

Окружний адміністративний суд Києва повторно витребовує у Служби безпеки України рішення про заборону в`їзду в Україну громадянину Росії і реперу Алішеру Моргенштерну та документи, на підставі яких подано звернення до міністерства культури та інформаційної політики щодо внесення співака до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 29 вересня.

В судовій ухвалі сказано, що всі документи СБУ має надати протягом п’яти днів з дня отримання копії цієї ухвали. Доступ до документів відбувається у рамках справи за позовом скандального російського репера до СБУ і міністерства культури та інформаційної політики України.

Влітку 2021 року Моргенштерн подав позов до Окружного адмінсуд Києва, в якому просить визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів та звернення до міністерства культури щодо внесення його до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

30 червня суд відкрив провадження у справі і витребував у СБУ постанову про заборону в`їзду в Україну громадянину Росії Алішеру Моргенштерну. Однак 12 серпня силове відомство подало заяву до суду про продовження процесуального терміну для подання доказів у справі.

При цьому, як стверджує суд, на день ухвалення вказаного судового рішення витребувані докази до канцелярії суду не надходили, так, як і письмові пояснення із зазначенням причин неможливості їх подання із приєднанням засвідчених копій відповідних підтверджуючих доказів.

«Суд прийшов до висновку про необхідність повторного витребування у СБУ зазначених доказів, оскільки їх наявність у матеріалах справи має значення для всебічного, повного і об`єктивного розгляду та вирішення справи із прийняттям у ній законного і обґрунтованого рішення», – сказано в ухвалі.

Як повідомляв «Главком», наразі в Україні наразі триває продаж квитків на концертний тур, з яким зібрався Моргенштерн. Зокрема, 13 листопада запланований його концерт у Запоріжжі (ціна квитків від 550 до 950 грн), 15 листопада – Харкові (400-2,5 тис. грн), 16 листопада – Києві (690-4,4 тис. грн).

Раніше Служба безпеки України заявила, що російському реперу Алішеру Моргенштерну заборонено давати концерти в Україні. Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, які підтвердили, що «у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».

«Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів і учасників концерту з його участю», – додали у пресслужбі відомства.

Востаннє російський репер був на території України півтора року тому, коли давав концерт в Одесі. Тоді його виступ збігся із трауром через пожежу, в якій загинули люди: зі сцени артист висміяв траур за загиблими та назвав його «показухою».